La Setmana de la Mobilitat de Palma, finalista dels Premis European Mobility Week de la Comissió Europea

Publicado 5/3/2019 12:29:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Setmana de la Mobilitat de Palma, que organitza l'àrea de Mobilitat, ha quedat finalista dels Premis European Mobility Week 2018 i el premi a la Planificació de la Mobilitat Urbana Sostenible (SUMP) que atorga la Comissió Europea.

Segons ha informat Cort en un comunicat, els guardons reconeixen a les autoritats locals que demostren importants esforços per promoure la mobilitat urbana sostenible, mentre que el premi SUMP distingeix una excel·lent planificació de la mobilitat urbana sostenible.

Els finalistes del Premi European Mobility Week 2018 per a municipis més grans han estat, a més de Palma, Gdynia (Polònia) i Lisboa (Portugal).

De Palma, el jurat ha destacat la decisió de celebrar dos dies sense cotxes per ressaltar l'espai urbà que es podia obtenir sense vehicles. Els guanyadors seran anunciats en una cerimònia a Brussel·les el 21 de març de 2019.

La Setmana de la Mobilitat se celebra entre el 16 i el 22 de setembre de cada any, oferint a les ciutats l'oportunitat de provar alternatives de transport sostenibles.

En encoratjar a les persones a triar modes de transport sostenibles, com per exemple caminar i anar amb bicicleta, es poden reduir les emissions de carboni, millorar la qualitat de l'aire i fer que les zones urbanes siguin més agradables per viure i treballar.