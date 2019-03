Signen un conveni per a ordenar i regular el fondeig a l'Estany des Peix, a Formentera

Publicado 27/3/2019 17:58:27 CET

El conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, i el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració per a l'execució i gestió de les instal·lacions de pantalanes flotants i fondejos ecològics a l'Estany des Peix, a Formentera, per un període de quatre anys i un import de 652.154 euros.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, el projecte va ser seleccionat, a l'octubre de 2018, per a ser finançat a través dels fons recaptats a través de l'Impost de Turisme Sostenible.

El conveni estipula que una vegada que el Govern ha elaborat el projecte de regulació de l'Estany, i quan obtingui l'autorització de la Demarcació de Costes, serà el Consell de Formentera qui s'encarregarà de regular el fondeig a l'Estany des Peix.

Segons l'acord, per a l'adjudicació dels amarris, el Consell elaborarà i proposarà un Reglament d'ús que establirà els requisits mínims per a accedir a un amarri que veges-li per la conservació dels valors mediambientales i tradicionals propis de l'Estany des Peix.

Durant la trobada, Vidal ha destacat que "aquest conveni permet que el Consell, com a administració més pròxima a la ciutadania, s'encarregui de la gestió d'aquest projecte".

Ferrer, per part seva, ha afegit que "gràcies a aquest conveni que permetrà regular el fondeig a l'Estany des Peix, la institució insular podrà recuperar l'equilibri mediambiental amb usos tradicionals en aquest espai natural emblemàtic de l'illa de Formentera, una regulació que ha estat una demanda històrica de l'illa".

Finalment, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca assumeix, a més, el seguiment i el control científic dels efectes de les instal·lacions en la flora i la fauna de l'Estany des Peix i l'execució de projectes de recuperació i de conservació dels hàbitats associats al mateix, amb la col·laboració del Consell.