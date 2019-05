El sindicat USO al·lega que la mort de l'auxiliar de seguretat de l'aeroport de Palma "es podria haver evitat"

Publicado 3/5/2019 20:02:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Unió Sindical Obrera (USO) de Balears ha lamentat la mort de l'auxiliar de seguretat de l'aeroport de Palma d'aquest dijous i ha considerat que la seva defunció "podria haver-se evitat" amb el "reforç" d'aquests llocs de seguretat, segons ha informat el sindicat en un comunicat.

"El Comitè d'empresa havia avisat en reiterades ocasions que això podia ocórrer si l'empresa i, sobretot AENA, no li posava remei. Es podria haver evitat reforçant aquests llocs de treball, tal com el comitè d'empresa ha sol·licitat en reiterades ocasions", han sostingut des d'USO.

"Si bé no esperàvem el trist desenllaç d'aquesta situació,

no és menys cert que l'empresa Visabren i, entenem, AENA

estaven al corrent que aquesta agressió podia ocórrer", han afegit des del sindicat, que ha traslladat el seu "més sentit condol" a familiars, amics i companys de la víctima.

"AGRESSIONS A L'ORDRE DEL DIA"

En la mateixa línia, USO ha assenyalat que les agressions verbals "i alguna agressió física lleu" estan "a l'ordre del dia" en els llocs de treball de seguretat de l'Aeroport de Palma i, especialment, en temporada alta. "Des del Comitè d'empresa de Visabren s'ha instat l'empresa concessionària a reforçar aquests llocs de treball per evitar agressions físiques i verbals", han apuntat.

A més, han assegurat haver denunciat el que titllen de "doble vara de mesurar" respecte a les normes de seguretat en temporada baixa i en temporada alta, ja que, segons han sostingut, en temporada alta la principal prioritat és "la ràpida circulació dels usuaris a cost de les normes de seguretat".

"AENA, com a titular del centre, és l'última responsable d'aquesta agressió així com dels accidents que ocorren a zones d'accés restringit", han afirmat des d'USO. A més, el sindicat ha censurat la "pressió" a la qual, segons ha defensat, AENA "sotmet" a les contractes per assumir la càrrega de treball en temporada alta "amb els mateixos mitjans i personal".

"Denunciem la impunitat amb la qual AENA juga amb la salut dels treballadors de les seves contractes per mantenir l'excel·lent rendibilitat que l'Aeroport de Palma dóna any rere any. Esperem que les autoritats laborals realitzin les investigacions pertinents per depurar responsabilitats", han resolt des del sindicat.

Cal recordar que el diumenge 28 d'abril una auxiliar de serveis de l'empresa de seguretat Visabren va sofrir una agressió per part d'un turista alemany a l'Aeroport de Palma a la zona d'arribades. Les lesions van causar importants fractures en el maluc de la dona, que va ser traslladada a un centre hospitalari de Palma en el qual ha mort aquest dijous després de no superar una intervenció quirúrgica ja que, pel que sembla, la dona també patia problemes cardíacs.