Sindicats i patronals acorden una pujada salarial del 7% per a treballadors de la construcció a Balears

PALMA DE MALLORCA, 13 Juny (EUROPA PRESS) -

La Comissió Negociadora del Conveni de la Construcció a Balears ha signat aquest dijous els increments salarials per als anys 2019, 2020 i 2021, que en total serà del 7 per cent, així com la revisió de la remuneració mínima anual per als mateixos anys, segons ha informat la Federació d'Indústria, Construcció i Agro (FICA) del sindicat UGT a Balears.

En concret, els increments salarials aprovats s'han fixat en 2,25% per a l'any 2019, 2,25% pel 2020 i 2,5% pel 2021.

Des d'UGT han considerat "positiva" la signatura de les taules salarials per als propers tres anys ja que fixen les bases d'un repartiment "equilibrat i just" del creixement del sector i suposa una "lluita contra la precarietat" laboral.

El sindicat ha recordat que les negociacions per a la signatura del Conveni Col·lectiu dels mateixos anys encara continua, per la qual cosa han expressat el seu desig que les negociacions assegurin "l'estabilitat i professionalitat" del sector i suposin un fre a la sinistralitat laboral.