Soraya Rodríguez anomena "aliança contra natura" la coalició entre PSIB i Esquerra Republicana a Pollença

Publicado 20/5/2019 14:46:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciutadans al Parlament Europeu i ex diputada socialista, Soraya Rodríguez, ha qualificat aquest dilluns d'"aliança contra natura" la coalició 'Junts Avançam' entre PSIB, MÉS i Esquerra Republicana en el municipi mallorquí de Pollença.

Així s'ha expressat la número tres de la llista de Cs a Europa en un acte en el qual ha estat acompanyada pels també candidats José Ramón Bauzá -expresident del Govern balear amb el PP- i Jordi Canyes.

La candidata de Cs ha criticat que "no es pot fer una batalla a Europa contra el secessionisme identitari" i al mateix temps anar en una coalició electoral amb secessionistes "en qualsevol part d'Espanya". "No es pot lluitar contra ells, que són acollits a Europa per l'extrema dreta, pactant amb ells", ha emfatitzat l'exsocialista.

Rodríguez ha titllat d'"inimaginable" que "avui votar al PSIB sigui votar a ERC" i ha recordat que el PSOE és "un partit de base nacional i no una agrupació de partits autonòmics", per la qual cosa ha lamentat el "silenci" dels càrrecs socialistes respecte a aquest pacte. La candidata de Cs ha apuntat que li consta que hi ha "persones molt rellevants en el PSOE" que "no estan d'acord" amb aquesta coalició però "estan mirant per a un altre costat".

A més, Rodríguez ha retret a la secretària general del PSIB, Francina Armengol, que en la presentació de la coalició parlés de "progrés". "El progrés no és nacionalisme identitari, xenòfob i excloent", li ha contestat.

BAUZÁ: "POLLENÇA SIMBOLITZA LA RESISTÈNCIA ENFRONT DEL TOTALITARISME"

Per la seva banda, José Ramón Bauzá ha recordat que a Pollença va sofrir "un dels escarnis més agressius" quan era president del Govern, un episodi que ha vinculat al seu "compromís d'acabar amb la immersió lingüística en català i amb les polítiques pancatalanistes". Per això, ha declarat que per a ells el municipi "simbolitza la resistència enfront del totalitarisme nacionalista i pancatalanista".

Bauzá -número cinc en la llista de Cs a les europees- també ha criticat les subvencions per canviar la retolació dels comerços en català, aprovades amb el vot a favor del PP i ha defensat que Cs és "l'únic partit europeista 100 per cent els 365 dies de l'any", amb un discurs que és "únic i el mateix a tota Espanya".

CANYES DIU QUE POLLENÇA ÉS "UN LABORATORI DEL COP"

Paral·lelament, el número sis de la llista de Cs al Parlament europeu, Jordi Canyes, ha declarat que Pollença és "un laboratori d'enginyeria social", "un laboratori del cop, de l'indult". "Aquí el PSOE i separatistes estan assajant el que pot passar en la resta d'Espanya i no ho permetrem", ha dit.

Canyes ha denunciat que "en una Europa que cerca eliminar barreres" es permeti "aixecar barreres lingüístiques que limiten l'atracció de talent i la mobilitat laboral" i ha alertat que aquestes polítiques "acaben afectant els serveis que reben els ciutadans", "per exemple, quan algú prefereix tenir un filòleg a un neuropediatre".

"Defensar el català és fomentar el seu ús, però no convertir-ho en una barrera d'entrada per afavorir determinats projectes polítics", ha protestat el candidat.