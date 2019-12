La sotssecretària de Justícia assegura que "estudiaran els problemes" de la nova seu dels jutjats d'Eivissa

Publicado 13/12/2019 16:17:15 CET

Cerquen ubicació per poder construir a Mallorca un Institut de Medicina Legal

EIVISSA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

La sotssecretària de Justícia, Cristina Latorre, ha avançat aquest divendres a Eivissa que estudiaran "on estan els problemes" de la nova seu judicial de l'Illa, i ha reconegut que la climatització encara "no està en ple funcionament".

"Hi ha diversos problemes", ha reconegut, explicant que el nou edifici "té suficient espai" per a poder situar en altres dependències l'Institut de Medicina Legal i Forense d'Eivissa, on s'han registrat filtracions d'aigua i olors a humitat.

"L'important és que la gent tingui un lloc de treball digne. Havent-hi mitjans, no hi ha problema a cercar solucions", ha reiterat, explicant que han d'adaptar-se a "marcs jurídics" per impulsar determinats projectes.

Per a això, ha visitat la seu al costat dels arquitectes de la Sotsdirecció General d'Obres i Patrimoni i al costat d'altres responsables del Ministeri per conèixer com està funcionant l'adaptació al nou immoble.

Segons ha declarat, el projecte es va iniciar el 2014 amb un equip anterior i ha ressaltat que "Balears és prioritari en infraestructures en matèria de Justícia" i així, ha afirmat que cerquen ubicació per poder construir a Mallorca un Institut de Medicina Legal.

La sotssecretària s'ha referit a més a l'ús de productes químics en les activitats forenses d'Eivissa i ha explicat que han encarregat un informe preceptiu a Riscos Laborals per analitzar els efectes d'un possible canvi d'ubicació en aquest sentit. "S'han plantejat possibilitats i s'estudiaran", ha afirmat.

Sobre el cessament d'activitat de la Clínica Forense, Latorre ha assegurat que "no hi havia cap cancel·lació", segons els han comunicat responsables de l'Institut de Medicina Legal.

Així mateix, ha reiterat que, quan es pugui començar la segona fase del palau judicial, s'impulsarà el projecte i es veurà quines sortides hi ha o si la part Forense pot esperar a ser ressituada.

"Espai n'hi ha de sobres a l'edifici", ha conclòs en relació a un possible canvi de localització de la clínica forense.

Latorre ha insistit que esperen informes dels tècnics per saber com solucionar les deficiències detectades al nou edifici.