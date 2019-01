El SPIB mostra la seva satisfacció per la decisió del jutge Florit de retornar els telèfons intervinguts a periodistes

Publicado 27/12/2018 18:35:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Periodistes de Balears (SPIB) ha mostrat aquest dijous la seva satisfacció per la decisió del jutge instructor del cas Cursach, Miguel Florit, de retornar els telèfons mòbils i el material informàtic interceptat als periodistes d'Europa Press i Diario de Mallorca.

En el seu compte oficial de Twitter, han manifestat que esperen que una situació així "no es repeteixi" i han assenyalat que lamenten de nou la "intolerable vulneració" dels drets bàsics dels periodistes Blanca Pou i Francisco Mestre.

Així, han esmentat que també volen saber què ha ocorregut amb aquests dispositius per saber fins a quin punt es pot haver vulnerat el dret al secret professional i, per tant, el de la informació de tota la ciutadania.

Com a resposta a la decisió de Florit, els periodistes han sol·licitat que se'ls citi per la devolució dels objectes --dos telèfons mòbils i dos ordinadors corporatius-- i se'ls notifiqui degudament la resolució per a la seva devolució.

En l'escrit, presentat davant el Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma, també es demana que se'ls informi per escrit sobre "el lloc o llocs" on han estat els dispositius, "les persones que han tingut accés al material intervingut" i sobre la "realització o no" de qualsevol "obertura, examen, inspecció, registre, còpia o manipulació" d'aquest.

Europa Press i Diario de Mallorca, amb els dos periodistes afectats, han presentat una querella al Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) contra Florit que va ser qui va ordenar la confiscació de telèfons mòbils d'aquests professionals, en el marc d'una investigació relacionada amb el cas Cursach, amb l'objecte de determinar l'origen d'una informació periodística.