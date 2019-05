La subestació de tren de Son Costa, operativa a partir del dimecres 30

Publicado 17/5/2019 17:14:29 CET

El Consell de Govern ha autoritzat 2,5 milions per renovar la subestació després de l'incendi de maig de 2018

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

La subestació de tren de Son Costa estarà operativa a partir del dimecres 30, segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern, on també ha explicat que s'ha autoritzat a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) la despesa --2,5 milions d'euros-- per executar la renovació i millora d'aquesta subestació que va sofrir un incendi al maig de 2018.

Cal recordar que en la subestació de Son Costa --la primera del corredor Palma-Inca-- es van realitzar intervencions d'urgència i, posteriorment, s'han executat diferents mesures que permetran la recuperació del funcionament de la subestació aquest maig de forma provisional, amb dos dels seus alimentadors per a la línia Palma-Inca.

D'aquesta manera, fins ara, eren les altres subestacions les que assumien la funció de Son Costa. A partir del dimecres dia 30, la subestació tornarà a estar operativa. No obstant, SFM considera que per a un funcionament òptim de la subestació i del conjunt de la xarxa és necessari reposar la funcionalitat completa.

Segons han explicat, l'objectiu d'aquest projecte és passar de dos alimentadors a nou afegint l'alimentació a la línia Palma-UIB i també als tallers de Son Rullán des de l'estació de Son Costa.

Així doncs, la renovació i la millora de la subestació serà una garantia de seguretat en cas que es produeixi algun problema en aquesta o en una altra subestació de la xarxa ferroviària.

SERVEIS DE MANTENIMENT

Igualment, el Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres la despesa per licitar el contracte de serveis de manteniment integral dels sistemes de comunicacions, informació al viatger i ajuda a l'explotació de SFM per un import d'1,1 milions per 2019-2021.

El contracte és per al manteniment de la infraestructura de telecomunicacions i del parc de servidors i equips per a totes les aplicacions que requereix la prestació del servei i, també, per al funcionament ordinari de l'entitat.