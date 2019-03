Successos.- Detingut a Mallorca un neonazi alemany fugit per intentar atemptar amb una bomba a Alemanya

Publicado 28/3/2019 10:42:24 CET

La Guàrdia Civil ha detingut en Mallorca a un neonazi alemany de 22 anys fugit per intentar atemptar amb una bomba en Burglengenfeld (Alemanya) el passat mes de febrer, artefacte que no va arribar a explotar en ser localitzat de forma fortuïta per un veí de la zona.

Segons ha informat aquest dijous l'Institut Armat, el detingut havia aconseguit fugir de les autoritats alemanyes i estava vinculat a l'organització neonazi 'Reichsbürger'. Havia intentat atemptar al febrer mitjançant la col·locació d'un potent artefacte explosiu, al que havia incorporat un vial de mercuri per augmentar més la seva perillositat.

L'arrestat és considerat per les autoritats alemanyes com molt perillós, té antecedents al seu país per tinença d'armes curtes, així com per fabricació i manipulació d'armes de foc.

Aquest jove va fugir del seu país després d'intentar atemptar i les autoritats alemanyes van cursar una Ordre europea de detenció i entrega. Així, davant les sospites que s'hagués traslladat fins a Espanya, el Servei d'informació de la Guàrdia Civil va iniciar la cerca i va aconseguir localitzar l'individu ocult en un habitatge de luxe en Peguera (Mallorca).

S'havia refugiat en aquesta luxosa vila de Mallorca, on la seva presència passava més desapercebuda. El detingut adoptava nombroses mesures de seguretat, romanent la majoria del temps ocult a l'interior de l'habitatge, per evitar ser detectat per agents espanyols, podent ser detingut durant l'única sortida que va realitzar de l'habitatge, en anar a tirar les escombraries en un contenidor situat en els voltants d'aquesta.

El detingut era integrant del col·lectiu radical d'extrema dreta d'ideologia neonazi 'Ciutadans del Reich (Reichsbürger)', que conjumina diverses agrupacions i individus neonazis vinculats a la ultradreta alemanya, i que rebutgen la legalitat de la República Federal Alemanya, no reconeixent a les autoritats ni institucions de l'actual estat alemany, negant-se a pagar impostos i a realitzar tasques civils, mantenint una postura obertament contrària i d'oposició al mateix.

Els membres del Reichsbürger tenen una forta inclinació per les armes de foc, havent demostrat en incidents anteriors que poden fàcilment provocar situacions de conflicte violent amb la Policia, la qual cosa suposa un focus principal de preocupació per a les Autoritats alemanyes.

El detingut ha estat posat a la disposició de l'Audiència Nacional, qui va decretar el seu ingrés a la presó fins a la seva entrega a les autoritats alemanyes.

L'Operació ha estat desenvolupada per agents de la Prefectura d'Informació (UCE-3) i del Grup d'Informació de la Comandància de la Guàrdia Civil de Balears, en coordinació amb la Policia Criminal Alemanya (BKA).