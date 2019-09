Actualizado 11/9/2019 17:37:48 CET

FORMENTERA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un home de 58 anys ha mort a Formentera després de precipitar-se des d'un segon pis d'un establiment hoteler.

Segons ha informat el SAMU 061, l'avís s'ha registrat a les 07.25 hores i fins al lloc s'ha desplaçat una ambulància del 061 de Suport Vital Avançat per atendre l'home de procedència estrangera.

Els sanitaris han atès in situ a la víctima, encara que no han pogut fer res per salvar-li la vida.