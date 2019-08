Successos.- Un pacient agredeix un metge d'Atenció Primària a Palma

Publicado 1/8/2019 17:06:43 CET

No és la primera agressió que sofreix aquest metge per part d'un pacient

PALMA DE MALLORCA, 1 Ag. (EUROPA PRESS) -

Un pacient ha agredit verbalment un metge d'Atenció Primària al Centre de Salut Valldargent, de Palma. Pel que sembla, aquest va exigir al seu facultatiu un informe amb una redacció concreta i, ja que el professional no va accedir, es va posar agressiu i va començar a insultar-li i a realitzar amenaces xenòfobes.

Segons ha informat la Conselleria de Salut, l'agressió va tenir lloc a les 16.00 hores d'aquest dimecres. Quan es va produir, els professionals del centre van donar avís a la Policia Nacional i el metge va denunciar els fets.

La Conselleria, el Servei de Salut i la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca han condemnat aquest dijous "enèrgicament qualsevol agressió, verbal o física als professionals del sistema sanitari públic".

Des del Govern han recordat que la reforma del Codi Penal, de març de 2015, considera autoritat al personal sanitari en cas de rebre una agressió i preveu condemnes de fins a quatre anys.

També sobre aquest assumpte s'ha pronunciat el Col·legi Oficial de Metges de Balears (Comib), que ha condemnat l'agressió i ha indicat que no és la primera vegada que aquest metge resulta agredit per un pacient.

La secretària general del Comib, Rosa Robles, ha fet arribar el suport de la institució col·legial al metge agredit i ha mostrat el seu "rebuig i repulsa" per aquest nou atac a professionals sanitaris.

En aquest sentit, l'Observatori d'Agressions del Col·legi de Metges ha recollit aquest cas i efectuarà un seguiment d'aquest. Segons han indicat, l'agressió a un professional de la medicina "trenca la confiança necessària per garantir una assistència sanitària adequada".

Per aquest motiu, el Col·legi de Metge considera que, com a organització representativa dels metges, ha d'intervenir per "evitar que aquests successos violents es tornin a repetir".