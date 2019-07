El Suprem ratifica que la peça sobre Vendex de la Pokémon ha de continuar en el jutjat de Lugo

Publicado 30/7/2019 17:43:36 CET

Un regidor de Sant Llorenç des Cardassar i un empresari van ser imputats en 2015 després d'un registre a la seu de l'Ajuntament

LUGO/PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem ha avalat la postura de l'Audiència Nacional i ha ratificat que la competència per investigar el cas Vendex, que afecta a més de Galícia, a Catalunya i Balears, correspon al Jutjat d'Instrucció número 1 de Lugo, on es van iniciar les investigacions sota el comandament de la jutgessa Pilar de Lara.

Es tracta de la la peça separada més important de la coneguda com a 'Operació Pokémon'. En ella es troba tot el relatiu a les activitats suposadament delictives de les empreses del Grup Vendex a Galícia, Catalunya i a Balears, per aconseguir concessions irregulars. En ella van arribar a estar imputades entorn de mig centenar de persones, inclosos diversos polítics que ja van deixar de ser alcaldes i regidors.

A les Illes, un regidor de Sant Llorenç des Cardassar i un empresari van ser imputats el 2015 després d'un registre a la seu d'aquest ajuntament de Mallorca, en el qual es van realitzar bolcats informàtics i es van intervenir expedients.

La investigació apuntava al pagament de comissions de fins al 3 per cent en el marc de l'adjudicació presumptament il·lícita de la recollida selectiva de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a la mercantil Econar, una de les empreses de Vendex.

CAS VENDEX

El cas Vendex investiga suposats delictes de tràfic d'influències, falsedat documental, prevaricació, suborn i blanqueig de capitals, que s'atribueixen a aquest grup empresarial amb domicili social a Madrid i liderat per Gervasio Rolando Rodríguez Acosta.

La jutgessa Pilar de Lara va quantificar en 295 milions d'euros els beneficis que suposadament va obtenir el grup, però en el seu pronunciament el Suprem li retreu que "no estan determinats els perjudicis, limitant-se la resolució a sumar l'import de les contractacions adjudicades".

NO DIFÍCIL COMPRENSIÓ

Per a l'alt tribunal, en aquesta causa no apareix el plus de dificultat que avalaria la intervenció d'un organisme especialitzat com l'Audiència Nacional i la seva instrucció "no ofereix complexitat quantitativament rellevant, máxime vist que el mecanisme narrat no presenta difícil comprensió", agrega.

També descarta que els fets afectin a una generalitat de persones i que puguin causar greu repercussió en el trànsit mercantil o en l'economia nacional. A més, entén que la quantitat de perjudicats "és reduïda, en tractar-se d'un conjunt limitat d'administracions públiques territorials" (solament a Galícia els ajuntaments de La Corunya, Ourense, Santiago de Compostela, Lugo, Marín, Boqueixón, Verín, Ferrol, Ordes, Sada i Arteixo).

El Ministeri Fiscal també va avalar que la competència sobre aquest cas ha de correspondre al Jutjat d'Instrucció número 1 de Lugo, que investiga l'obtenció de contractes públics mitjançant suborns a autoritats i funcionaris que consistien en la contractació de persones recomanades o bé en l'entrega de regals o pagaments periòdics.

La investigació de Pilar de Lara també va indagar que el grup Vendex realitzava aportacions de diners a partits polítics mitjançant entrega de diners en metàl·lic als responsables d'aquestes organitzacions "per al seu finançament il·legal".

Pilar de Lara està pendent de saber si es confirma la sanció contra ella de set mesos i un dia, que implicaria la pèrdua de destinació.