El Teatre Principal acull aquest diumenge l'estrena de l'òpera de Puccini 'Madama Butterfly'

Publicado 27/3/2019 18:24:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Març (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal ha presentat aquest dimecres l'òpera 'Madama Butterlfly', de Giacomo Puccini, que s'estrenarà en el Principal aquest diumenge 31 de març encara que, segons ha informat el Teatre a través d'una nota de premsa, gairebé totes les entrades per a les funcions dels dies 31 de març, 3, 5 i 7 d'abril estan ja venudes.

L'òpera arriba al Principal amb una producció dels Amics Canaris de l'Òpera (ACO) i compta amb un repartiment encapçalat per Sae Kyung Rim (Cio-Cio-San), Lorena Valero (Suzuki), Eduardo Aladrén (Pinkerton), Javier Franco (Sharpless) i els mallorquins Marga Cloquell (Kate Pinkerton), Pablo López (Bonze), José Manuel Sánchez (Goro) i Jorge Tello (Comissario Imperiale).

Per la seva banda, l'equip artístic sobre l'escenari ho completen l'Orquestra Simfònica de Balears, dirigida per Antonio Méndez, el Cor del Teatre Principal i Mario Pontiggia com a director d'escena.

El director del Teatre Principal, Carlos Forteza, ha assegurat que la programació de la 33a Temporada d'Òpera i Dansa del Principal està pensada "en el gaudiment del públic" a l'una/a l'una que ha posat en relleu el debut del mallorquí Méndez com a director musical de l'òpera ja que "es tracta d'un dels directors espanyols amb major projecció de la seva generació".

En aquest sentit, Méndez ha expressat la seva "satisfacció" per dirigir en Mallorca i ha avançat el to "intimista, minimalista i auster" de Puccini en 'Madama Butterfly' per "emfatitzar el sentiment de solitud de Butterfly a mesura que s'apropa el seu final".

Per la seva banda, Pontiggia s'ha mostrat "satisfet" per treballar en el Principal i ha destacat que l'elenc "s'ha divertit dins de la tragèdia" i ha subratllat el "alt grau" d'innovació de Puccini, a qui ha considerat un "precursor del radioteatre".

A l'acte de presentació també ha intervingut Sae-Kyung Rim que encarna a Cio- Cio-Sant i que, segons ha informat el Teatre Principal, ha representat el rol fins a cent vegades, entre les quals destaquen l'Òpera Estatal de Viena, l'Òpera de Bergnen, Leipzig, l'Òpera de Washington o l'Arena de Verona.

Finalment, Eduardo Aladrén, que encarna a l'un altre protagonista de l'òpera, Pinkerton, ha afirmat que ha interpretat al personatge "dotze vegades", entre elles a l'Òpera d'Oviedo i a la Deutsche Oper de Berlin.