Terrasa diu que "és el moment" per a un Pla d'Edificació de jutjats a Palma davant "la situació crítica d'espai"

Publicado 28/3/2019 14:42:29 CET

El dilluns es reunirà amb la Sotssecretaria d'Estat d'Obres i Patrimoni del Ministeri de Justícia per "prendre contacte directe i trobar solucions"

PALMA DE MALLORCA, 28 Març (EUROPA PRESS) -

El president del Tribunal Superior de Justícia (TSJIB), Antoni Terrasa, ha dit aquest dilluns que "és el moment" per elaborar un Pla d'Edificació de jutjats a Palma davant "la situació crítica d'espai i la sobresaturació" i, per aquest motiu, ha explicat que aquest dilluns es reunirà amb la Sotssecretaria d'Estat d'Obres i Patrimoni del Ministeri de Justícia per "prendre contacte directe i poder trobar solucions abans d'estiu".

Així ho ha expressat en roda de premsa en la presentació de la Memòria 2018 on, preguntat per si es tractaria de crear-ne de nous o resituar-los, ha explicat que la finalitat és "estudiar com està i pensar com es podria distribuir" perquè, "de moment, no s'hi cap ni al TSJIB, ni a Sa Gerreria ni a Via Alemanya" i, d'altra banda, ha fet referència al nombre d'assumptes pendents al final d'any i ha dit que "el balanç no és bo" perquè s'han acumulat 6.000 assumptes més que l'exercici anterior per "falta d'agilitat", "encara que només la meitat responen a nous ingressos".

En aquest sentit, ha apuntat que els assumptes pendents suposen un 10,9 per cent més que l'any anterior, i ha concretat que, per sectors, l'àmbit civil ha crescut un 31,5 per cent --"a causa de la influència per augment d'assumptes relatius a clàusules sòl--; ha descendit un 8,75 per cent el penal; el Contenciós administratiu ha augmentat 15,54 per cent i el Social ha disminuït un 4,77 per cent.

La Memòria també revela que si es posen en relació els assumptes ingressats i resolts durant l'anualitat 2018, el quocient de capacitat resolutiva pot expressar-se en 0,87 de Civil; 0,93 de Social, 1,01 de Penal i 0,84 de Contenciosa Administrativa, més alt en aquests dos últims.

A més, el temps necessari per eliminar tota la pendencia --si no es registressin més assumptes nous-- es pot xifrar aquest any en vuit mesos el Civil, més d'un any el Social, uns tres mesos el Penal i un any i cinc mesos el Contenciós Administratiu.

Pel que fa a el nombre de jutjats per habitant, a Balears se situa el 2017 per sobre de la mitjana general, "encara que la peculiaritat insular no permet un aprofitament igualitari de molts òrgans, sumant un alt percentatge de població flotant i resident, juntament amb una taxa de litigiositat superior a la mitjana".

En termes més concrets, el 2017 hi ha 12,7 jutges per cada 100.000 habitants --en comparació a la mitjana estatal d'11,8-- i, en relació a la litigiositat, és de 138,6 a les Illes per cada 1.000 habitants, sent a Espanya de 121,1.

D'altra banda, pel que fa a els jutjats de violència sobre la dona exclusius de Palma ha detallat que "s'han reduït en una tercera part" i, en aquesta línia, ha concretat que s'han ingressat un 31,5 per cent menys d'assumptes civils i un 37,1 per cent menys en l'àmbit penal.

No obstant això, ha apuntat que "segueix sent necessari" un nou jutjat d'aquesta matèria per la magnitud de la seva càrrega perquè, en aquest sentit, "tenen encara unes taxes elevadíssimes".

En relació a aquesta línia de necessitats, Terrasa ha informat que mitjançant aquesta Memòria s'ha revelat que es necessita --a part d'un jutjat de violència de gènere més-- un altre de primera Instància, un altre Contenciós Administratiu i un altre de Social a Palma, a més d'un magistrat més a la sala Social.

Preguntat pels Jutjats d'Eivissa, Terrasa ha apuntat que es troben en una situació "calamitosa" i "desgraciada", ha reconegut que és "precària" encara que ha recordat que és "provisional".