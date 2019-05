Torres (Cs): "L'única cosa viable és negociar amb el PP al Consell d'Eivissa"

Publicado 27/5/2019 13:07:20 CET

IBIZA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller electe per Ciutadans en el Consell Insular d'Eivissa, Javier Torres, ha afirmat que "l'única cosa viable" és negociar amb el PP per a donar a Vicent Marí la presidència de la institució insular.

Així, el primer serà asseure's amb el seu equip per a veure com afronten el succeït i veure "des de quin punt es pot fer millor" el treball de Cs. Sobre la base d'això, ha insistit, es parlarà amb el PP per a aconseguir un possible pacte.

"Per a res" es planteja pactar amb PSOE i Podem ja que "hi ha un gran problema, que Podem està a les antípodes a nivell ideològic".

També ha reconegut que un pacte és una "oportunitat molt bona" per a materialitzar gran part del projecte de Cs a Eivissa.

En declaracions a Europa Press, ha assegurat que "evidentment" es senten "molt contents" ja que "dins de les seves capacitats i recursos per a afrontar aquestes dues campanyes", que els han desgastat "bastant", la societat eivissenca ha reconegut aquest treball.

Segons Torres, Cs partia "de zero", aconseguint "tirar arrels" a Eivissa i han aconseguit implantar el seu projecte.

A l'hora d'analitzar els resultats obtinguts en el Consell, on PP ha aconseguit sis consellers, quatre el PSOE, dues Unides Podem i un Cs, Torres ha dit que no el sorprenen aquests resultats.

"El PP tenia un bon candidat que ha compensat, en certa forma, la inèrcia a la baixa que té el partit a nivell nacional. El PSOE ha provocat una mica el mateix i la gent d'Eivissa ha castigat la seva gestió, que no ha estat bona. Aquí s'han quedat igual que fa quatre anys", ha insistit Torres, afirmant que Cs ha aconseguit el resultat "esperat".