Un total de 117 persones surten de Son Banya en la primera fase de desmantellament del poblat

L'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha explicat aquest dilluns les dades de finalització de la primera fase del desmantellament del poblat de Son Banya i ha destacat que han sortit del mateix 28 famílies, la qual cosa suposa un total de 117 persones, 68 adults i 49 menors d'edat.

"La segona fase es plantejarà al llarg d'aquest any i s'aconseguirà desmantellar completament el poblat, quelcom que crec que que és bo per a la ciutat i per a les famílies que surten d'allà i que poden tenir una vida reinserida", ha explicat en roda de premsa.

En aquesta línia, ha recordat que es va prendre aquesta decisió perquè "hi havia una resolució judicial que obligava l'Ajuntament a fer-ho, hi havia una població infantil en risc d'exclusió i Son Banya s'havia convertit en un supermercat de droga".

Així mateix, ha volgut posar en valor el pacte polític signat en el consistori per marcar "el full de ruta a seguir en aquest procés", encara que ha lamentat que "PP i Cs ho abandonessin per una qüestió de rèdit electoral".

Finalment, ha agraït i felicitat a les àrees de Benestar, Infraestructures i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament per "liderar un procés històric per a aquesta ciutat", així com a "la Policia Nacional, l'Ibavi i altres administracions que han tingut una actuació molt bona".

"COMPLIMENT DEL 100%"

Per la seva banda, la regidora de Benestar i Drets Socials de l'Ajuntament, Mercè Borràs, ha assegurat que des de Cort s'han complert "el 100% de les ordres de desnonaments previstes en aquesta primera fase".

En concret, ha detallat que l'Ajuntament partia de 45 ordres, una que ja va ser executada el 2011 i dues que han caducat, per la qual cosa s'han fitat 42 ordres, de les quals 31 s'han executat ja.

També ha detallat que, "de 116 habitatges que hi havia al principi, quedarien per derrocar uns 75", de les quals 11 ja tenen "el compromís de sortir al moment en què l'Ajuntament ho requereixi". En concret, quatre "estan pendents de l'ajuda municipal i cinc s'han quedat per qüestions humanitàries" pendents de valoració tècnica, com pot ser "un embaràs o una discapacitat".

"En total s'acolliran a les ajudes un total de 60 famílies, per la qual cosa no s'acollirà a les mateixes el 100%", ha explicat, al que ha afegit que, de les famílies que han sortit del poblat, 15 comptaven amb recursos propis, tres amb alternativa habitacional oferta per l'Ajuntament, vuit han estat reallotjades a un habitatge públic, una ha rebutjat l'habitatge i una altra ha sortit ja esperant un habitatge públic.