Un total de 42 persones van morir ofegades en espais aquàtics de Balears al 2018, catorze més que l'any anterior

Publicado 11/1/2019 10:31:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Gen. (EUROPA PRESS) -

Un total de 42 persones van perdre la vida per ofegament en espais aquàtics de Balears al llarg de 2018, catorze més que l'any anterior, segons l'Informe Nacional d'Ofegaments (INA) que elabora la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme.

Els 42 òbits col·loquen Balears com la quarta Comunitat Autònoma amb més morts per aquesta causa a Espanya en 2018, després de Canàries, amb 55 morts, Andalusia, amb 52, i Galícia, amb 49.

D'aquesta manera, els ofegaments mortals a la regió suposen l'11,3 per cent de les 372 persones que van morir ofegades en espais aquàtics a Espanya el passat any, on en conjunt va haver-hi 109 víctimes mortals menys en comparació de 2017.

Enfront d'això, a Balears es va produir un ascens de catorze defuncions al 2018, el 50 per cent per sobre de l'any anterior. En concret, Mallorca va registrar 23 víctimes mortals (dues més que en 2017), Eivissa 13 (deu més), Menorca cinc (tres més) i Formentera una (una menys).

La majoria de les persones mortes per ofegament en un espai aquàtic balear van ser homes (74%) i de nacionalitat espanyola (42%), encara que amb gairebé igual percentatge d'estrangers de procedència europea, el 40 per cent.

Els grups d'edat més afectats van ser els compresos entre 18 i 25 anys, amb un 14,3 per cent de les víctimes, i el de més de 65 anys, amb el 43%, i el lloc on més successos mortals es van produir van ser les platges, amb un 48 per cent dels casos.

El mes que més morts va registrar va ser octubre, amb dotze, mentre que al gener, febrer, març i maig no va haver-hi incidents mortals, i en el 86 per cent dels casos.