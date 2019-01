Treballadors d'IB3 acudeixen al Parlament per demanar "la igualtat salarial" i la consideració de "personal públic"

Publicado 15/1/2019 12:12:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El treballador de Radiotelevisió de Balears (IB3) Luis Mendiola ha reivindicat aquest dimarts que l'objectiu dels treballadors de l'ens públic és "demanar la igualtat salarial i la consideració de personal públic malgrat no estar internalitzats", entre altres qüestions.

"Fa una setmana que no hem avançat ni un pèl en les negociacions, no tenim coneixement de cap solució ni gens que se li sembli", ha lamentat en declaracions als mitjans de comunicació, al que ha afegit que "els partits polítics usen als treballadors d'IB3 com a armes per tirar-se els uns als altres".

D'aquesta manera, ha assegurat que, encara que quedi un dia de vaga, "hi haurà més mobilitzacions perquè amb la voluntat de tots es pot arribar a un acord".

Per la seva banda, el portaveu del PI en el Parlament, Jaume Font, ha reconegut que "l'equivocació és de tots els polítics que han estat en el Parlament durant els últims anys" i ha instat a "intentar avançar per rectificar".

"No ens valen excuses jurídiques que no es pot arreglar el contracte perquè si un sap que aquest contracte té problemes s'evita el sofriment dels treballadors amb un nou", ha explicat.

A més, ha lamentat que "es va dir que es faria un estudi per intentar internalitzar una part molt important dels informatius" i aquest "encara no ha arribat", per la qual cosa ha afegit que "no es pot jugar més amb aquesta qüestió".

"SITUACIÓ IRREGULAR"

Així mateix, ha instat el conseller de Treball, Iago Negueruela, a posar solució a "la situació irregular dels treballadors d'IB3", així com a "salvar qualsevol qüestió jurídica i internalitzar els informatius de ràdio i televisió".

El diputat de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, ha apuntat que Balears necessita "una televisió pública i mitjans públics" i ha defensat "el dret a la informació" i "la internacionalització" dels informatius d'IB3, que no s'està duent a terme "amb la celeritat suficient".

Gallardo ha lamentat que per les mateixes tasques hi hagi diferents salaris i ha assegurat que els treballadors d'IB3 reivindiquen "drets justs" als quals "el Govern hauria de donar compliment a través de mesures necessàries que permetin unes condicions de treball justes".

"Creiem molt en el model de televisió pública independent i aquest model, el qual altres partits no han defensat, mereix que els treballadors tinguin condicions justes", ha afegit.

PAPER DEL GOVERN

El portaveu del PSIB en la Càmera balear, Andreu Alcover, ha remarcat que el Govern "ha d'intervenir com ja està intervenint per solucionar el conflicte laboral" present en IB3.

També ha temut que el pacte de Cs, PP i Vox arribi a Balears i "ofereixi el mateix que a Andalusia", és a dir, "l'eliminació de la televisió pública".

El líder del PP a Balears, Biel Company, ha assegurat que el posicionament dels 'populars' és estar al costat dels treballadors d'IB3 perquè "no és just que una persona faci un treball i rebi un sou i al costat tingui una altra persona que faci el mateix i rebi un sou superior".

"Tampoc està ben tenir condicions laborals que no siguin dignes", ha explicat, al que ha afegit que són necessàries "condicions mínimes per fer el treball com toca".

Finalment, s'ha pronunciat sobre el pacte entre PP, Cs i Vox a Andalusia per insistir que la situació de la televisió pública de Balears "no és igual" a la d'Andalusia.