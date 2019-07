Tres arenals de Mallorca se sumen a la xarxa de platges sense fum

Publicado 17/7/2019 13:57:49 CET

La platja de Cala Estància, a Palma, ja té senyalització de platja sense fum

PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La platja palmesana de Cala Estància, Cala Anguilla (Manacor) i Sant Joan (Alcúdia) s'han sumat ja a la xarxa de platges sense fum de l'arxipèlag balear, que de moment solament compta amb dues platges més a Eivissa amb aquesta iniciativa.

Segons ha informat la conselleria de Salut i Consum en un comunicat, aquest dimecres s'ha dut a terme l'acte de senyalització de la platja sense fum a Cala Estància.

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, i el conseller de Medi ambient i Territori, Miquel Mir, han destacat la importància de la iniciativa, l'objecte de la qual és promoure els hàbits saludables i sensibilitzar a la població sobre la importància de no deixar residus als espais naturals.

Així mateix, han animat als ajuntaments costaners de les Illes Balears a adherir-se de forma voluntària.

Gómez ha aprofitat per recordar els efectes negatius de fumar i ha destacat que el tabac és la causa directa de nombroses patologies com el càncer de pulmó, la malaltia pulmonar obstructiva crònica o malalties cardiovasculars, i és un agreujant d'altres malalties.

Per això, ha valorat la creació de la xarxa de platges sense fum dient que "l'objectiu és que la gent sigui conscient de la importància d'abandonar un hàbit perjudicial i adoptar un estil de vida saludable".

Així mateix, ha afegit que aquesta mesura evitarà el perill que suposen les burilles per als nens petits que juguen en la sorra, els quals poden empassar-les-hi accidentalment.

BURILLES EN ESTÓMACS D'AUS I TORTUGUES

El conseller Miquel Mir ha incidit en la repercussió positiva que la xarxa de platges sense fum pot tenir en l'entorn natural, ja que les burilles són el residu més abundant de les escombraries marines, fins i tot per davant dels plàstics, i solament se'n necessita una per contaminar vuit litres d'aigua.

A més, les substàncies que componen els cigarrets, com per exemple el quitrà, el plom, el mercuri, l'amoníac, la nicotina o l'arsènic, entre moltes altres, queden atrapades en el filtre, que no és biodegradable i pot trigar fins a deu anys a descompondre's.

D'aquesta manera, contaminen la sorra a través de la cendra polvoritzada i transportada per l'aire, l'aigua i les mateixes espècies marines. Des de la Conselleria han volgut recordar que s'han trobat burilles a l'estómac d'aus i tortugues.

UNA INICIATIVA DELS AJUNTAMENTS

La iniciativa, que s'engega de forma pilot, és voluntària, i els ajuntaments poden decidir quina part del seu litoral s'adhereix a la xarxa. Poden ser platges senceres o trams de platja, que seran llocs on no es podrà fumar.

Després, hauran de vetllar perquè en aquests llocs no es fumi, si bé la policia local no podrà sancionar els fumadors, ja que no infringeixen cap normativa.