Tres estudiantes de Baleares llegan a la final del programa de emprendimiento Young Business Talents

Publicado 27/3/2019 17:33:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres estudiants de Balears de l'IES Berenguer D'Anoia (Inca) han arribat a la final del programa d'emprenedoria Young Business Talents --al costat d'un total de 342 joves de tota Espanya-- que es donarà cita el pròxim 5 d'abril a La Nau de Madrid per a competir pel títol de millor empresari virtual del país.

Segons ha informat Young Business Talents --un programa educatiu de simulació empresarial organitzat per Abanca, ESIC Business and Màrqueting School i Praxi MMT-- des que comencés al novembre, més de 10.000 estudiants de 15 i 21 anys de 432 centres espanyols han competit per Internet en quatre fases eliminatòries per a buscar un lloc en la final del Business Game.

A nivell nacional, 342 estudiants de 83 centres docents de tota Espanya estaran a la final. En aquesta edició, les comunitats autònomes amb major representació són Catalunya amb 62 participants, seguida d'Andalusia amb 48 i Galícia amb 40 representants.

Organitzats per equips, durant la gran final els joves hauran de dirigir la seva pròpia empresa en Internet amb l'ús de simuladors virtuals. D'aquesta forma, aniran superant diferents fases mentre prenen les decisions adequades perquè la seva companyia fabricadora de productes lactis es converteixi en la més pròspera del mercat.

Com a premi, a més d'alçar-se els guanyadors amb el títol de millors emprenedors virtuals d'Espanya, els millors equips es repartiran més de 14.000 euros en premis.