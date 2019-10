El Tribunal del Jurat declara culpable d'assassinat a l'home que va calar foc a la seva dona a Alcúdia

Publicado 17/10/2019 15:18:52 CET

Judici a un home per cremar visqui a la seva ex-parella.

PALMA DE MALLORCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Balears ha emès un veredicte de culpabilitat contra Carlos Peña pel crim masclista que va tenir lloc a Alcúdia al juny 2016. Va matar la seva exdona, cremant-la viva, i va posar en risc la vida del seu fill de 22 mesos.

El tribunal, que ha rebut el veredicte al voltant de les 10.00 hores, el considera culpable per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i d'un delicte d'incendi amb perill per a la vida de les persones amb l'agreujant de parentiu. Aprecia també els atenuants de confessió i dilacions indegudes.

Així, dictamina que ha quedat provat que Peña va comprar gasolina per cremar l'habitatge en la qual es trobava la seva parella i ho va fer de forma sorprenent. Els membres del Jurat consideren provat també que l'acusat era coneixedor que el foc es propagaria i afectaria el menor. A més, consideren que ha quedat demostrat que la víctima va saltar per la finestra embolicada en flames per salvar la vida del seu fill.

D'altra banda, el Jurat no s'ha mostrat favorable a l'indult. Després de la lectura del veredicte, totes les parts personades en el procediment, de comú acord, han sol·licitat una condemna de 25 anys. El magistrat dictarà la sentència els pròxims dies.

Després de celebrar-se'l judici aquesta setmana en l'Audiència, aquest dijous el jurat ha rebut l'objecte del veredicte, que constava de 16 punts i, després de deliberar durant diverses hores s'han pronunciat.

Durant el judici, Carlos Peña va admetre els fets i va acceptar una pena de 25 anys de presó. A més, va demanar disculpes. "Solament vull dir a la família que ho sento molt i que jo sempre la tindré en els meus pensaments", va dir en l'ús del seu últim torn de paraula.

Els fets van tenir lloc el 28 de juny de 2016 a primera hora del matí. L'home es va presentar en el domicili familiar després de passar la nit fora i, de manera sorprenent, va ruixar a la seva exparella amb un litre de gasolina que havia comprat aquest mateix matí en una gasolinera. Tot seguit li va calar foc amb un encenedor. Després de l'atac, la dona va poder fugir de la casa per la finestra emportant-se l'infant fins a casa de la seva mare.

Malgrat això, la víctima, de 34 anys, va morir el 8 d'agost amb cremades en el 80 per cent del seu cos. El fill de tots dos va sofrir cremades que van afectar menys del 10 per cent del seu cos, així com contusions.