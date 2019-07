El Tribunal Suprem condemna una UTE a indemnitzar Palma amb 24 milions pel fracàs de la recollida pneumàtica

Publicado 11/7/2019 14:45:14 CET

Sonia Moragues, nova gerent d'Emaya en substitució d'Imma Mayol

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs presentat per la unió temporal d'empreses (UTE) d'Envac i Urbaser contra la sentència que els obliga a indemnitzar a l'Ajuntament de Palma amb més de 24 milions d'euros, més costes judicials i interessos, per la recollida pneumàtica de residus a la ciutat.

L'Ajuntament de Palma ha informat de la fallada en una nota de premsa en la qual qualifica de "fracàs" el sistema de recollida pneumàtica del casc històric implantat el 2002, que va deixar de funcionar el 2012, malgrat que estava previst que durés 30 anys.

Palma va decidir deixar d'utilitzar el sistema, que comptava amb conduccions de 12 quilòmetres, perquè estava provocant constants avaries i reparacions, el cost de les quals va ser creixent. El 2014, l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram de Palma (Emaya) va informar que el sistema era irrecuperable, segons els informes pericials, que van detectar patologies greus a la xarxa derivades de defectes de disseny i construcció.

En 2013, tots els grups municipals van acordar iniciar un procés judicial pel qual Emaya va reclamar a les concessionàries de les obres una indemnització per la inutilització de la infraestructura. Els tribunals van donar la raó a l'Ajuntament i van condemnar a la UTE al pagament, però com la resolució va ser recorreguda, el consistori no podia disposar dels diners.

En tractar-se ara d'una sentència ferma, Emaya podrà fer ús d'aquests fons, que l'equip de govern municipal preveu destinar a la millora de la xarxa d'aigua potable i de sanejament. Segons Cort, aquestes quantitats podran contribuir reduir els abocaments d'aigües residuals en platges i aigües de la badia.

SONIA MORAGUES, NOVA GERENT D'EMAYA

La desestimació dels recursos de la UTE s'ha conegut durant la celebració del primer consell d'administració d'Emaya d'aquesta legislatura, en la qual s'ha nomenat a Sonia Moragues com a nova gerent de l'empresa pública, en substitució d'Imma Mayol.

A més, s'ha formalitzat l'acceptació dels càrrecs dels nous consellers. A partir d'ara, l'organisme estarà format per Ramon Perpinyà com a president, Francesc J. Dalmau com a vicepresident, Mercès Celeste en representació del PP, José Villanueva de Vox, Eva Pomar de Cs, Rodrigo A. Romero de Podem i Neus Truyol de MÉS.