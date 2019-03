Troben a un ancià mort envoltat d'escombraries al seu pis de Palma

Publicado 5/3/2019 13:46:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Març (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de Palma i la Policia Nacional han trobat aquest dimarts a un ancià de 83 anys mort al seu llit per causes naturals, aparentment, i que estava envoltat d'escombraries al seu pis de Palma, al carrer Andreu Feliu, segons han informat fonts del cos policial a Europa Press.

En aquest sentit, la Policia ha apuntat que, en un primer moment, es pensava que podria tractar-se de síndrome de Diògenes per la quantitat d'escombraries que hi havia en el seu habitatge, però han concretat que la víctima no estava diagnosticada d'això.

L'actuació s'ha dut a terme prop de les 09.00 hores d'aquest dimarts amb una acció conjunta entre Policia Nacional, Policia i Bombers de Palma, els qui han accedit a l'habitatge mitjançant una grua i s'han trobat amb el cadàver.

Segons ha detallat la Policia Nacional, "no mostrava símptomes de violència" i tot apunta al fet que hagi estat una mort natural, "encara que cal esperar els resultats de l'autòpsia per confirmar-ho".

Així mateix, han explicat que fa un mes que es va denunciar la seva desaparició i des de llavors no se sabia res d'ell, ni responia.