El TSJIB anul·la la prova pericial dels mòbils confiscats als periodistes d'Europa Press i 'Diari de Mallorca'

Publicado 23/5/2019 18:40:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia Felisa Vidal ha decidit anul·lar la prova pericial plantejada per esbrinar si els mòbils i ordinadors confiscats a periodistes d'Europa Press i 'Diari de Mallorca' van ser examinats per la Policia Nacional.

Sobre la base d'un informe de la Policia Científica, la instructora entén que no és possible realitzar la prova garantint que se salvaguarda el secret professional dels periodistes. A més, té en compte que, igualment, la prova no asseguraria "amb un alt grau de certesa" si els dispositius han estat o no examinats.

La pericial estava prevista pel 13 de maig, en el marc de la querella presentada pels periodistes afectats contra el jutge instructor del 'cas Cursach', Miguel Florit, que va ordenar la confiscació dels dispositius al desembre. La prova va recaure en la Policia Nacional i anava a realitzar-se en les dependències de la Prefectura Superior de Balears.

El 7 de maig, l'inspector cap de la Brigada Provincial de Policia Científica de Balears va remetre un ofici a la instructora en el qual alertava que per practicar la prova era necessari fer una "extracció física" de la informació continguda en els terminals, la qual cosa implica un "bolcat de la totalitat del contingut".

A més, la Policia va informar que per poder accedir a les funcionalitats dels dos mòbils era necessari "un previ esborrat total"; i que "no es podria assegurar amb un alt grau de certesa si els mòbils han estat o no examinats".

Quant als ordinadors i el 'pendrive' confiscats, l'inspector va avisar que el seu copiat forense requeriria "diverses hores", depenent del volum dels discos durs, i l'anàlisi de la informació podria durar "diversos dies".

La prova va ser posposada mentre es resolien les al·legacions plantejades pels periodistes, que després de conèixer l'informe van demanar no realitzar la pericial en entendre que l'anàlisi vulneraria el secret professional.

"SACRIFICAR EL DRET Al SECRET PROFESSIONAL"

La magistrada explica en la seva interlocutòria que va demanar la prova "amb la creença que aquesta diligència podria ser duta a terme sense complicacions de transcendència", ja que l'inspector cap de la Policia Judicial encarregat de la instrucció que dirigeix Florit havia afirmat en un informe que "l'estudi dels terminals amb la maquinària forense actual revelaria qualsevol ingerència" en els mòbils durant la seva custòdia.

Atès que l'ofici de la brigada científica descartava aquesta possibilitat, la jutge considera que determinar si va haver-hi accés als dispositius "manca de la rellevància suficient per sacrificar el dret al secret professional consagrat en l'art. 20.1.d de la Constitució Espanyola, més quan el resultat obtingut, en relació als telèfons mòbils, mancaria de la suficient certesa per acreditar la finalitat perseguida".

Els dispositius van ser confiscats l'11 de desembre en el marc d'una investigació sobre les notícies publicades sobre el 'cas Cursach'. El 12 de desembre, els equips van ser lliurats al secretari del Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma, que els va custodiar fins que van ser retornats als periodistes el 4 de gener. La certificació expedida pel Jutjat no abastava el termini de gairebé 24 hores en el qual la Policia va tenir el material, per la qual cosa la prova pericial ara anul·lada se centrava en aquesta franja.

El jutge Florit va ser cridat a declarar a l'abril com investigat per presumptes delictes de prevaricació, intercepció il·legal de les comunicacions i vulneració del secret professional periodístic, entre altres.