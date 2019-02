Tur presenta la participació balear al projecte de Barcelona com a Ciutat Convidada d'Honor a la FIL de Buenos Aires

Publicado 19/2/2019 17:24:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, presentarà a les 11.30 hores del dimecres la participació balear al projecte de Barcelona com a Ciutat Convidada d'Honor a la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Buenos Aires.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, el programa de l'esdeveniment, que tindrà lloc a Ca n'Oleo, comptarà amb la presència d'autors de Balears, així com de la directora de l'Institut Ramon Llull, Iolanda Batallé.

La FIL de Buenos Aires és un dels esdeveniments culturals més rellevants a Amèrica Llatina tant per la seva dimensió com per la durada i la pluralitat de la seva oferta amb un programa de més de 1.000 activitats i més d'un milió de visitants.