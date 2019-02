UGT Balears confia que el pes de la contractació indefinida "continuï millorant"

Publicado 4/2/2019 14:51:08 CET

UGT Balears ha expressat aquest dilluns la seva confiança en què el pes de la contractació indefinida "continuï millorant" al llarg de l'any, després d'analitzar les dades d'atur del mes de gener publicades pel Ministeri de Treball.

En un comunicat, la secretària d'Acció Sindical i Comunicació d'UGT, Ana Landero, ha incidit que l'augment de la contractació indefinida "és l'única manera de reduir la temporalitat a favor de l'ocupació estable".

Landero ha subratllat que "se segueix mantenint la tendència positiva" de baixada de l'atur pel que fa a fa un any, de creació d'ocupació i augment de la contractació indefinida. "És destacable que el 17 per cent de la contractació realitzada al gener tingui caràcter indefinit, fa un any va ser dos punts inferior", ha ressaltat.

No obstant això, ha lamentat la "lentitud" amb que s'està produint el transvasament de contractació temporal a indefinida i "l'elevat" nombre d'aturats a l'hivern, unes 60.000 persones, al voltant d'unes "10.000 més" que en les mateixes dates abans de la crisi.

La dirigent sindical ha assenyalat que aquesta és "la senda correcta", però que es necessita seguir treballant per "eradicar la precarietat" i "l'excessiva" temporalitat, així com introduir "majors nivells de cobertura" per a les persones parades, sobretot, per les de llarga durada.

"Cal obstinar-se a aconseguir ocupació de qualitat per a tot l'any mitjançant el turisme d'hivern i donar-li una empenta definitiva a projectes de negoci alternatius a la crisi", ha conclòs Landero.