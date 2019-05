UGT demana una llei del secret professional de periodistes després del 'cas Mòbils'

Publicado 3/5/2019 14:56:43 CET

MADRID, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

El sindicat UGT ha demanat al proper Govern i als partits que formaran el Congrés dels Diputats que desenvolupin una llei del secret professional de periodistes per "blindar" la llibertat de premsa i l'exercici de la professió periodística a Espanya.

En el Dia Internacional de la Llibertat de Premsa que se celebra aquest 3 de maig, el coordinador estatal de l'agrupació de periodistes d'UGT, Mariano Rivero, ha reclamat aquesta llei que "emanat de l'article 20 de la Constitució", en la qual es proclama que existirà una llei que "regularà el dret a la clàusula de consciència i al secret professional en l'exercici d'aquestes llibertats".

En declaracions a Europa Press, Rivero considera que a Espanya s'han produït fets "molt greus" que "minen la llibertat de premsa" com el requisat, el passat mes de desembre, de mòbils i ordinadors a periodistes d'Europa Press, Diario de Mallorca i Efe a Balears per ordre d'un jutge per trobar l'origen d'una filtració, alguna cosa que per al representant d'UGT "vulnera el secret professional" dels professionals de la informació.

Rivero també ha denunciat la "precarietat laboral que pateixen molts professionals" com un llast per "al bon exercici de la professió" a Espanya. "Volem que els periodistes tinguin salaris dignes i que puguin conciliar la seva vida laboral amb la seva vida personal. Els periodistes treballen moltes hores amb salari escassos i això va en perjudici d'una informació plural i democràtica", postil·la.

Per UGT, a Espanya també existeix una "intolerable desigualtat salarial entre homes i dones" en el sector de la informació, sobretot en els llocs directius dels mitjans de comunicació, on el sindicat segueix percebent una "escassetat" de dones.

"Un altre fet que ens preocupa és l'assetjament als periodistes a les xarxes socials, arribant fins i tot de vegades a amenaces de mort", exposa Rivero, que també assenyala a "els nous actors polítics que veten periodistes o mitjans de comunicació i demanen el tancament de mitjans tant públics o privats" com una "amenaça" al dret a la informació.