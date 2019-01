UGT sol·licita al Consell de Formentera l'increment salarial aprovat per aquest any 2019

Publicado 24/1/2019 18:22:25 CET

FORMENTERA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicat UGT ha sol·licitat aquest dijous al Consell de Formentera l'increment salarial aprovat per aquest any 2019.

Segons han informat en un comunicat, el dimarts 22 de gener va ser convalidat al Congrés el Reial decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.

Des d'UGT Formentera han celebrat que el Congrés ratifiqui aquest compromís i augmenti el salari dels empleats públics en un 2,25 per cent.

A aquesta mesura, fruit de l'acord subscrit el 29 de març de 2018, es pot sumar a partir de juliol fins a un 0,25 per cent més lligat a l'evolució del Producte Interior Brut i fins a un altre 0,25 per cent de fons addicionals.

Des d'UGT Formentera han sol·licitat al Consell Insular que en la propera nòmina de gener s'apliqui l'increment del 2,25 per cent en els salaris dels treballadors de la institució durant el primer semestre de 2019 i que en el segon semestre a aquestes quanties se sumeix un increment d'entre el 0,25 i el 0,05 per cent pel compliment del PIB.

De la mateixa manera han sol·licitat que, com a administració amb superàvit, es contempli la possibilitat d'un increment addicional del 0,25 per cent per a la implantació de plans de millora o revisió de complements, a determinar en la taula de negociació.

Des d'UGT Formentera han recordat que segueixen treballant per aconseguir una indemnització per residència o plus d'insularitat, a més de cercar una equiparació amb Canàries o amb altres treballadors de l'administració que a Formentera sí que disposen d'aquesta indemnització, però no els treballadors del Consell Insular.