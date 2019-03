Unes 200 persones participen en una "macroruta saludable" amb motiu del Dia de Balears

Publicado 28/2/2019 16:45:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unes 200 persones han participat aquest dijous en una "macroruta saludable", organitzada per la Conselleria de Salut, en la qual els assistents han sortit de punts diferents de Palma per confluir en el Parc de la Mar, on els estava esperant la consellera Patricia Gómez i la directora general de Salut Pública i Participació, Maria Ramos, amb motiu del Dia de Balears d'aquest divendres.

En un comunicat emès per la Conselleria, s'ha informat que a la seva arribada al Parc, el participants --usuaris de diversos centres de salut-- han realitzat exercicis dirigits per una usuària del centre de Campos i una fisioterapeuta de l'Emili Darder i, així mateix, han rebut fruita i aigua.

En termes més concrets, els caminants han començat la ruta a les 10.00 hores des de dos punts de Palma, la Feixina i la plaça de la Porta del Camp, i aquest any, gràcies a la col·laboració de l'Institut Municipal d'Esports (IME), els que ho han sol·licitat han pogut fer la ruta amb bastons de marxa nòrdica.

ALTRES ACTIVITATS DE LA CONSELLERIA DE SALUT

Amb motiu del Dia de les Illes, la Conselleria disposarà d'un expositor institucional que dedicarà cada jornada a una temàtica diferent, d'una banda, aquest dijous a partir de les 16.00 i fins a les 20.00 hores, la Direcció general de Consum presentarà el seu taller "Mira, Mira!", en el qual exposarà joguines i articles perillosos retirats del mercat a partir d'alertes notificades per aquest departament.

A més, a la mateixa hora investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (Idisba) realitzaran avaluacions de l'estat físic i recomanacions personalitzades per a un estil de vida mediterrani.

El mateix divendres, hauran exposicions de programes i projectes del Servei de Salut, de Creu Vermella i de l'Hospital Sant Joan de Déu i a les 13.00 hores, per exemple, hi haurà "cuina en directe" amb els dos Estel Michelin Andreu Genestra i Adrián Quetglas, entre altres activitats programades.