Unidas Podemos proposa impulsar el tren fins a Felanitx

La candidata d'Unidas Podemos al Congrés, Antonia Jover, s'ha compromès aquest divendres a impulsar el tren fins a Felanitx com a eix d'inversió al Règim Especial de Balears (REB) després de les eleccions d'abril.

La candidata ha manifestat aquest compromís durant una visita aquest matí a Felanitx, on s'ha desplaçat per recolzar la candidatura municipal encapçalada per l'actual president del Parlament, Balti Picornell.

"És increïble la quantitat de diners que ens hem deixat amb l'AVE i que a Balears hi hagi eixos ferroviaris tan incomplets", ha protestat Jover.

Per la seva banda, Picornell ha defensat que la seva candidatura aposta "pel transport públic, sostenible, que retorni el tren a la comarca des de migjorn".

"A Balears tenim un problema greu d'un cotxe per persona per tant és molt necessari impulsar un transport públic de qualitat, i es pot fer utilitzant les antigues xarxes ferroviàries i alguns traçats", ha apuntat.

Aquesta tarda Balti Picornell i Catalina Ramon, com a número dos, presentaran oficialment la seva candidatura municipalista per Unides Podem a Felanitx.