Unides Podem aposta per portar el ferrocarril fins Artà, Felanitx i Alcúdia

Publicado 16/5/2019 17:04:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat a la presidència del Govern, Juan Pedro Yllanes, que ha visitat aquest dijous el port esportiu d'Alcúdia, ha presentat les principals mesures de mobilitat de la formació, entre les quals destaca la seva aposta per "portar el ferrocarril fins Artà, Felanitx i Alcúdia".

En l'acte, també han participat el número dos en la llista del Consell de Mallorca, Jesús Jurado, i la candidata a l'alcaldia d'Alcúdia, Concepción Baleato.

Yllanes ha assenyalat que una de les principals preocupacions de la ciutadania de Balears "és la mobilitat i que encara així durant 30 anys no s'ha construït un sol quilòmetre nou de via ferroviària".

Segons ha dit, l'encàrrec dels seus diputats a Madrid per "posar fi a aquest 30 anys de vacances del bipartidisme és apostar perquè hi hagi finançament estatal per poder millorar la xarxa de ferrocarril".

Respecte a Menorca, Eivissa i Formentera, el candidat a la presidència del Govern ha dit que l'aposta és per un transport públic, de qualitat i sostenible" i afavorir-ho amb la gratuïtat per a menors de 26 anys, pensionistes, parats de llarga durada i usuaris habituals".

D'altra banda, el número dos en la llista al Consell ha assegurat que en la propera legislatura aquesta administració "exigirà les competències de transport públic para, juntament amb les de carreteres, poder fer una millor gestió de la mobilitat a l'illa".

Segons ha dit, una vegada transferides aquestes competències "és important que es renovi tota la flota de transport col·lectiu públic, que sigui un transport públic no contaminant i que uneixi tots els nuclis de població amb els centres de salut".

ALCÚDIA

Pel que fa al port d'Alcúdia, Jurado ha recordat que és un port pel qual passen moltes mercaderies brutes i que hi ha hagut una falta d'inversió útil per millorar les infraestructures i que només s'han centrat en les ampliacions innecessàries.

"Nosaltres canviarem això, impulsarem aquesta inversió de diners públics en el port d'Alcudia", ha assegurat.

Pel seu costat, la candidata a l'alcaldia d'Alcúdia se sumat a la reclamació de millora de les connexions amb transport públic. "A Alcúdia tenim un problema greu d'habitatge, la gent es va a viure fora i es troba que també hi ha un problema amb el transport públic. Això s'ha de solucionar", ha dit.