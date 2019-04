Unides Podem assegura que garantirà el vot dels espanyols que viuen a l'estranger

Publicado 26/4/2019 16:30:57 CET

Els candidats principals d'Unides Podem a Balears han declarat aquest divendres que el seu partit derogarà el vot rogat a fi que tots els espanyols que viuen a l'estranger "per guanyar-se la vida" tinguin el dret a vot que "PP i PSOE els van robar".

Així ho ha sostingut, entre altres, la candidata de Podem al Congrés per Balears, Antònia Jover, qui ha participat en un acte en el qual s'ha escenificat "el fet de dipositar el vot en l'urna". Es tracta d'un vot que la formació "utilitzarà per engegar polítiques progressistes, feministes, ecologistes i de justícia social", ha explicat.

En aquest últim dia de campanya abans de les eleccions generals, Jover ha votat "simbòlicament" per "tots i totes aquestes joves que han hagut d'anar-se'n per guanyar-se la vida fora", perquè el seu "fill tingui una jubilació" i perquè els seus "néts tinguin una sanitat i una educació en condicions, pública i gratuïta".

Per la seva banda, el candidat de Podem al Senat per Mallorca, Pep Malagrava, ha defensat que "un dret tan sagrat com el vot no es pot robar, en aquest cas, pel PP i PSOE amb una reforma de 2011". La formació taronja derogarà aquesta reforma "perquè tots tinguin dret a vot, imprescindible per garantir una democràcia lliure", ha asseverat el polític.

També ha participat en la 'performance' la número dos al Congrés, Lucía Muñoz, qui ha dipositat el seu vot simbòlic en l'urna en representació de "tota la gent jove que, encara que puguin treballar a partir dels 16 anys, no poden votar".