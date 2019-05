Unides Podem Santa Eulària critica la falta d'inversió en temes socials en el municipi

Publicado 8/5/2019 17:39:11 CET

EIVISSA, 8 Maig (EUROPA PRESS) -

La formació Unides Podem ha presentat aquest dimecres la seva candidatura a l'Ajuntament de Santa Eulària encapçalada per Marta Maicas, qui ha destacat la falta d'inversió en benestar social per part del Consistori.

Maicas ha dit que aquesta inversió "no s'ajusta a les necessitats reals de la població ni per ràtio, ni per dotació pressupostària, ni per l'atenció en si mateixa, ja que el perfil del sol·licitant que es veu obligat a sol·licitar aquests serveis ha canviat i s'ha ampliat a residents que abans no podien si més no imaginar que anessin a necessitar aquests fons".

Per la seva banda, el número dos a l'Ajuntament, Óscar Rodríguez, ha posat sobre la taula la problemàtica de l'aigua en la localitat, assegurant que "a pesar que el servei d'Aqualia no és el que es mereixen els residents, l'Ajuntament ha prorrogat la concessió".

Rodríguez ha assegurat que si Unides Podem entràs a governar en el municipi plantejaran la gestió directa d'aquest dret.

Des d'Unides Podem han reclamat també polítiques d'igualtat per a la localitat "amb programes que disminueixin i acabin amb la bretxa de gènere" i han anunciat un "Pla d'Igualtat Integral, amb polítiques d'igualtat els 365 dies de l'any" per al municipi.

Sobre habitatge, han reclamat dotar de contingut l'oficina d'habitatge existent per promoure i garantir lloguers anuals on es protegeixi tant a inquilins com a propietaris i ha apostat per l'habitatge social municipal com una de les solucions possibles al "sagnant problema de l'habitatge".