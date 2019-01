Uns 12 representants del còmic de Balears participen al 46º Festival de la Bande Dessinnée Angoulême a França

Publicado 24/1/2019 15:00:08 CET

Una dotzena de representants del còmic de Balears participen al 46º Festival de la Bande Dessinnée Angoulême, el mercat més important d'Europa dedicat al món del còmic, que tindrà lloc del 24 al 27 de gener a França.

Segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en un comunicat, aquests representants del còmic han viatjat a França amb el suport de la mateixa Conselleria, a través de l'Institut d'Estudis Balears (IEB), que ha invertit un total de 2.500 euros.

En concret, han viatjat fins a França el responsable de l'àrea de literatura de l'IEB, una dotzena de representants del sector de Balears i l'empresa editorial Ominiky Edicions.

La fira, que s'estén per tota la ciutat d'Angoulême, és de venda directa al públic i compta amb nombroses exposicions. També està representat el sector professional en l'International Rights and Liscensing Market, on des de fa cinc anys l'IEB participa amb un estand i des del qual estableix i cerca els contactes amb altres editorials presents per poder mostrar el producte que ofereix Balears a editors de tot el món.

En aquesta edició, el tècnic de l'IEB Antoni Planas ha programat prèviament unes quaranta cites, més les que puguin anar sorgint durant aquests dies de participació en la fira. A aquesta assisteixen editors de tot el món, com per exemple de França, Alemanya, els Estats Units, Suècia, Portugal o Itàlia.

Els representants de Balears que s'han desplaçat França són els dibuixants i il·lustradors Gonzalo Aenas, Sebastià Cabot, Guillem March, Enric Pujades, Jaume Martí, Jaume Balaguer, Loreto Aroca, Florentino Flórez, Óscar Martín, Canizales i Guillermo Sanna.