Uns 68 participants de Balears assisteixen al primer Congrés Internacional de FP que se celebra a València

Publicado 21/3/2019 13:54:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda, acompanyada de 68 participants de Balears, han assistit aquest dijous al primer Congrés Internacional de Formació Professional (FP) celebrat a València.

Segons ha informat la Conselleria d'Educació i Universitat en un comunicat, aquest Congrés, organitzat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, se celebra durant els dies 21 i 22 de març.

El Congrés reuneix autoritats, centres educatius, empreses i joves per analitzar els reptes que la transformació digital planteja al sistema educatiu i concretament a la Formació Professional.

Des de la Conselleria s'ha valorat de forma molt positiva aquesta iniciativa perquè permet al professorat de FP dels centres educatius de Balears intercanviar experiències amb altres centres i conèixer experiències innovadores que s'apliquen en els mateixos cicles que es realitzen a la regió.

A més, han assenyalat que avançar en la qualitat de FP passa per formació permanent del professorat tant a nivell metodològic i didàctic com a nivell d'innovació pròpia de cada professió, presentant atenció a la revolució tecnològica i digital.

Sota el lema 'Talent jove, una aposta de futur', el Congrés pretén posicionar la FP com una alternativa acadèmica de futur. Per això, ponents de referència compartiran les millors pràctiques tant nacionals com a internacionals, les ofertes formatives més innovadores i les tendències sociecoòmiques que marcaran el futur del mercat laboral.

En la ponència 'Experiències d'èxit a Espanya' s'exposa l'experiència del CIFP Joan Taix de sa Pobla que en els últims tres cursos ha desenvolupat diverses bones pràctiques relacionades amb la innovació metodològica: des de la generació de pensament creatiu aplicat a la FP, fins a l'aplicació de metodologies col·laboratives basades en projectes o reptes.

Sobre la base de totes aquestes experiències, esteses a totes les seves famílies professionals, el CIFP Joan Taix planteja l'objectiu estratègic de sistematitzar la innovació amb el disseny d'un model propi assentat en els pilars de l'aprenentatge basat en projectes i la millora de la convivència al centre i el clima d'aula.

TROBADA DE CIFP

De forma simultània se celebra la I Trobada de centres integrats de FP que analitzarà les sinergies en la integració d'ofertes i els models innovadors de relació amb les empreses.

Aquesta és la primera vegada que es fa una trobada de CIFP des de la seva creació el 2015. En aquesta trobada s'intercanviaran pràctiques d'interès entre centres integrats; s'iniciarà la creació d'una xarxa de centres en la qual cada centre integrat de cada família professional actuï com a mentor d'altres centres de FP de la mateixa família per difondre la innovació tecnològica i metodològica; i es treballarà per incorporar els millors centres integrats a la nova xarxa europea de Centres d'Excel·lència que es crearà en breu.

A la taula rodona amb directors de CIFP del divendres 'El futur dels CIFP' intervindrà Margalida Poquet, directora del Centre Integrat de Serveis Socioculturals i a la Comunitat Són Llebre.

Aquesta acció està cofinançada pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020.