La venda de vehicles d'ocasió cau un 13% a Balears a l'abril

Publicado 13/5/2019 10:27:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Balears va registrar durant el mes d'abril la venda d'un total de 5.198 vehicles d'ocasió (VO), entre turismes i furgonetes, una xifra un 12,85 per cent menys que el mateix període de l'any anterior, segons l'Associació Nacional de Comerciants de Vehicles (Ancove).

Així, Balears se situa per sota de la mitjana nacional, on els vehicles d'ocasió van baixar a l'abril 3,5 per cent en aquest mes, amb fortes caigudes en furgonetes. En aquest sentit, del total de les Illes, 4.373 van ser turismes amb una baixada del 10,55 per cent i 825 furgonetes que van descendir un 23,75 per cent.

En l'acumulat de l'any, s'han venut 18.464 turismes, un 0,44 per cent menys que en el mateix període de 2018, enfront d'un increment de l'1,8 per cent nacional, i 3.737 comercials lleugers, amb una caiguda del 2,15 per cent, en contrast amb l'augment del 0,65 per cent a escala nacional.

Seguint en l'àmbit estatal, el mercat de VO ha registrat unes vendes de 184.370 vehicles de segona mà a l'abril, una caiguda del -4 per cent respecte al mateix mes de 2018.