'Veus progressistes' proposa mesures contra "el frau fiscal" per "recuperar els 70.000 milions robats anualment"

Publicado 10/4/2019 13:47:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Veus progressistes' ha presentat aquest dimecres mesures contra "el frau fiscal" en l'Estat amb les quals poder "recuperar els 70.000 milions d'euros" que, segons ha explicat el candidat de 'Veus progressistes' al Congrés, Guillem Balboa, "els defraudadors que evadeixen impostos roben cada any a Hisenda" i, en aquest sentit, ha proposat, per exemple, incrementar en un mínim de 5.000 empleats públics els efectius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i fer-ho de forma proporcional a la de les Illes".

Així ho ha manifestat en roda de premsa, juntament amb la candidata de la coalició al Senat per a Mallorca, Rosa Cursach, qui ha afegit que, en aquest sentit, aquest frau és "un dels principals frens al creixement de l'economia en l'Estat" i ha sostingut que, a nivell nacional, hi ha un 20 per cent d'economia submergida, "amb casos com frau i evasió de petit a gran escala, des d'empreses fins a esportistes d'alt nivell".

Cursach ha criticat que les penes "no siguin suficientment contundents" i que hi hagi "fins i tot frau legalitzat", com, per exemple, "el de Societats d'Inversió de Capital Variable" i, a més, ha afegit que "quan les dretes i els poderosos diuen que no hi ha diners per mantenir el sistema de pensions o invertir en serveis socials, educació o salut, s'obliden d'aquests 70.000 milions".

En termes més específics, Balboa ha exposat les mesures que proposa la coalició "de necessària aplicació" i, a part de l'increment de plantilla en l'Agència Tributària, ha considerat necessari "prohibir la Llei de les Amnisties Fiscals de qualsevol tipus" amb l'objectiu de "no donar premis als rics que no compleixin la Llei.

D'altra banda, ha proposat impulsar mesures per lluitar contra "els paradisos fiscals" per "evitar el truc de les grans multinacionals que declaren els beneficis obtinguts en l'Estat a un altre país" i, en aquest sentit, ha dit que "exigiran un mínim d'un 15 per cent dels beneficis tributats a l'estranger per poder estar exempts".

També ha proposat "fer públics", "com ja es va intentar", els noms de "els grans defraudadors" com a acte de prevenció perquè s'estableixi una estratègia contra l'economia submergida i seguir amb l'actual línia de controlar el pagament amb diners en efectiu, per exemple.

Balboa ha demanat "més transparència i cooperació" per part de les entitats financeres que operen en Espanya perquè notifiquin a les autoritats si els seus països tenen altres comptes de paradisos fiscals i ha conclòs recordant que la Fundació de les Caixes d'Estalvis estima que es perden aquests 70.000 milions d' euros que "són de tots i haurien de finançar els serveis públics".