Vidal assegura que el Govern ha impulsat iniciatives per gestionar la demanda de l'aigua i conscienciar a la ciutadania

El conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha assegurat que des del Govern s'han impulsat iniciatives amb l'objectiu de "gestionar la demanda de l'aigua", així com de "conscienciar a la ciutadania" sobre un ús responsable d'aquesta.

"Des de principis de legislatura hem dut a terme plans de gestió sostenible de municipis, hem aprovat un pla de sequera que prioritza quins usos ha de tenir l'aigua i estem fent passos per gestionar la demanda", ha assenyalat en el ple del Parlament d'aquest dimarts.

El conseller ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de la diputada de Podem Marta Maicas sobre les possibles mesures que prendrà el Govern arran d'un estudi de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en el qual s'assegura que la pèrdua d'aigua a les piscines descobertes a causa de l'evaporació és una amenaça per a les reserves hídriques.

Així mateix, ha assenyalat que "l'important és la implicació de la ciutadania" i, per això, ha recordat la recuperació de campanyes de conscienciació que "plantegen un debat més ampli sobre el consum de l'aigua", així com "mesurades com evitar l'explotació dels aqüífers".

Finalment, ha instat als diferents partits polítics a "fer un front comú per determinar quines capacitats de futur té l'aigua", al que ha afegit que "l'aigua és un ben escàs i l'hem de cuidar".