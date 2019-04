Vidal dóna a conèixer a Grècia polítiques de protecció marina i contra les prospeccions

Publicado 9/4/2019 13:48:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha impartit aquest dimarts una ponència en la qual ha exposat polítiques de protecció marina i contra les prospeccions en el marc de la V Conferència Internacional sobre Àrees Protegides per a Mamífers Marins, que se celebra aquesta setmana a Mesenia (Grècia).

Segons ha informat la Conselleria de Medi Ambient en un comunicat, en la seva intervenció Vidal ha exposat les polítiques de conservació dutes a terme per la Conselleria com a eina contra els impactes de la biodiversitat marina en clau balear.

Així doncs, s'han destacat les aliances mantingudes pel Govern per a evitar les prospeccions petrolieres en el Mediterrani occidental, conjuntament amb l'organització Aliança Mar Blava i altres administracions autonòmiques.

Segons la Conselleria, fruit d'aquestes aliances, s'han pogut arxivar diversos projectes de prospeccions, com el de Schlumberger, en el golf de Lleó; el de Cairn Energy, en el golf de València, i el de Spectrum, en el mar balear.

El conseller també ha volgut ressaltar la declaració com a espai protegit del corredor de migració de cetacis del Mediterrani com a zona especialment protegida d'importància per al Mediterrani (Zepim), així com la Proposició de llei per a prohibir les prospeccions d'hidrocarburs al Mediterrani espanyol.

Finalment, els representants de l'Executiu balear també ha tractat l'augment de la protecció respecte a l'entorn marí amb l'ampliació del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera i la creació del Parc Natural del Trenc-Salobrar de Campos, i la creació de tres noves reserves marines a través d'iniciatives normatives, com el Decret sobre la conservació de Posidònia oceanica de Balears.