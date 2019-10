Vidal reitera que a Espanya "existeixen presos polítics" després de la sentència condemnatòria als polítics catalans

Publicado 16/10/2019 15:07:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador per Balears de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha reiterat aquest dimecres en el Parlament que a Espanya existeixen "presos polítics" i que confia que el Tribunal d'Estrasburg considerarà que el procediment del judici als polítics catalans no s'ha fet "així com és degut".

Així s'ha expressat el senador després que el PP en el Parlament de Balears hagi registrat una petició per demanar la reprovació de les declaracions de Vidal en les quals demanava la llibertat per als polítics condemnats a Catalunya.