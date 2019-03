VÍDEO: Rivera diu que està "encantat d'obrir els braços" de Ciutadans a gent com Bauzá i Corbacho

Publicado 28/2/2019 16:52:38 CET

Destaca que tots dos han estat crítics amb els pactes de PP i PSOE davant el nacionalisme i l'independentisme

El president de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmat aquest dijous que està "encantat d'obrir els braços" del seu partit a persones com l'exministre de Treball socialista Celestino Corbacho i l'expresident de Balears José Ramón Bauzá, que acaba d'abandonar el PP, perquè comparteixen valors.

En roda de premsa al Congrés, Rivera ha dit que el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, és l'encarregat de mantenir converses amb la finalitat d'atreure "talent" al partit, però ha afegit que la formació taronja no ha fet oferiments concrets a Corbacho i Bauzá per incorporar-se a les seves llistes electorals.

Poc després, el candidat a l'Alcaldia de Barcelona recolzat per Ciudadanos, Manuel Valls, ha presentat a Corbacho en un acte com a nombre tres de la candidatura de la seva plataforma electoral per als comicis municipals del 26 de maig.

Sobre Bauzá, el líder de la formació taronja ha assenyalat que "és una persona que ja no està en política, que és liberal" i que va ser crític amb "la deriva del PP en algunes comunitats acceptant les tesis del nacionalisme".

"La persona que va intentar implantar el trilingüisme i l'espanyol com a llengua vehicular a Balears mereix per a mi els respectes d'un constitucionalista" perquè, "no estant en el mateix partit, hem defensat alguns valors conjunts", ha explicat, afegint que Villegas ha parlat amb l'expresident balear arran de la seva sortida del PP.

CORBACHO "VA PLANTAR CARA" Al PSC

Quant a Corbacho, exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha destacat que és "un dels pocs dirigents socialistes a Catalunya que s'ha atrevit a plantar-li cara políticament al PSC" dient-li que no comptin amb ell "per pactar amb els nacionalistes".

Això "quadra bastant amb el model de país que nosaltres defensem" i, a més, "és una persona amb experiència política", ha apuntat, assegurant que comparteix valors amb l'exministre de Treball i que "tant de bo" puguin "defensar un projecte de país junts".

En aquest context, Rivera ha confirmat que hi ha hagut converses amb Corbacho, però ha recordat que ja es va produir un acostament quan, fa diversos mesos, es va unir a Espanya Ciutadana, la plataforma impulsada per Cs.

TREBALLAR JUNTS EN UN PROJECTE "TRANSVERSAL"

Respecte a la incorporació de candidats aliens a Ciutadans davant els propers processos electorals, ha dit: "Nosaltres no hem ofert llocs a les llistes, però per descomptat que vull que amb gent d'aquest nivell algun dia puguem col·laborar i treballar junts en un projecte que és transversal i obert".

Segons ha manifestat, en els propers dies es veurà si les converses perquè aquestes persones formin part "dels equips de Ciudadanos, ja siguin equips de govern, legislatius o llistes electorals", finalment "arriben a bon port o no".

En qualsevol cas, el president de la formació taronja s'ha mostrat "encantat d'obrir els braços" a persones del perfil de Corbacho i Bauzá que se situïn en un "gran centre polític ampli, transversal, liberal, constitucionalista i europeista", amb la finalitat de contruir un projecte amb "gent diversa" com va fer el president Emmanuel Macron a França.

PSOE I PP PERDEN GENT MENTRE Cs CREIX

Es tracta "d'unir als què defensen els valors constitucionals enfront dels que volen destruir el nostre país i liquidar la nostra democràcia", ha explicat. En la seva opinió, "cada vegada s'uneix més gent a Ciudadanos i cada vegada se li van més constitucionalistes al PSOE i més liberals al PP" per no estar d'acord amb pactar amb forces nacionalistes i independentistes.

Per tant, creu que "a ningú li pot estranyar" que acabi a Cs aquesta gent "coherent que ha trencat amb el seu partit precisament per això", com Corbacho i l'exdirector general de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil Joan Mesquida --cap de llista de la formació taronja al Congrés per Balears--, que rebutgen als "socis" del president del Govern, Pedro Sánchez.

Rivera ha apostat per que Ciudadanos actuï amb "generositat" per incorporar a les seves candidatures electorals a persones procedents de la societat civil i a antics càrrecs que abans militaven en altres partits, perquè l'objectiu és "construir un projecte guanyador".

En aquest sentit, ha dit que no va a "perdre ni un minut" a "etiquetar als espanyols com a vermells o blaus" perquè el que realment importa és compartir valors, poder amb gent amb talent, capacitat i experiència.