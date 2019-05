Voluntaris del GOB participen a la jornada de neteja del tram de litoral entre Son Serra de Marina i Son Real

Publicado 2/5/2019 16:45:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Maig (EUROPA PRESS) -

Voluntaris del Grup d'Ornitologia Balear (GOB) van participar el dimecres en la jornada de neteja del tram de litoral entre Son Serra de Marina i Son Real, que forma part de l'àmbit que el Govern vol incorporar al Parc Natural de Llevant.

Segons ha informat el GOB en un comunicat, la problemàtica dels plàstics a la mar és molt greu i empitjora progressivament cada any.

Per això, prop de 70 persones, amb una nombrosa representació de l'Esporles Bàsquet Club, van participar activament en la retirada de plàstics i altres deixalles sòlides acumulades a la platja.

Al llarg de tres quilòmetres de litoral es van recollir aproximadament uns 150 quilograms de residus, que van ser dipositats en els contenidors de la zona urbana.

La iniciativa forma part del programa Beyond Plastic Med (BeMed) que treballa per aconseguir una mar sense plàstic. Precisament, amb aquesta acció el GOB pretén recordar el problema de la contaminació marina per plàstic.

S'estima que el 80 per cent dels plàstics que arriben al mar són d'origen terrestre, provinents principalment del turisme costaner, clavegueram, rius, abocadors il·legals i zones industrials, mentre que el 20 per cent restant provenen d'activitats marines, com la pesca, embarcacions recreatives o transport de mercaderies.

Els plàstics en el mar afecten a fauna de tots els nivells, des de balenes i grans peixos fins a musclos i altres invertebrats.