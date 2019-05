Vox acusa al Pacti de portar el turisme balear al "paleolític" i demana la devolució de competències al Govern

Publicado 21/5/2019 17:32:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Vox al Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha acusat aquest dimarts al Pacte de voler conduir el turisme balear "al paleolític" i ha demanat la devolució de competències en matèria de promoció turística al Govern.

"No es pot deixar el turisme en mans dels il·luminats del Pacte, ens estem jugant el futur de la nostra principal font d'ingressos i de la nostra imatge internacional", ha explicat en un comunicat.

Així mateix, ha defensat "mesures consensuades amb el sector" enfront de les propostes de PSOE, MÉS i Podem, que segons Vox volen "conduir a Balears cap a una espècie de paleolític en el qual no hi ha turistes i els mallorquins viuen ningú sap de què".

Bestard, tanmateix, ha assegurat que això no li impedirà treballar "al 200 per cent" per netejar la imatge de Mallorca que "els antituristes i el Pacte que calla davant els seus excessos han embrutat i que tant mal han fet".

Finalment, ha estat molt crític amb la gestió de les administracions en mans del Pacte, per assenyalar que "alguns parlen a la lleugera i sense coneixement quan diuen que sobren turistes".