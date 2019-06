Vox censura l'Acord de Bellver i assegura que "és un cúmul de despropòsits"

Publicado 23/6/2019 14:38:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Juny (EUROPA PRESS) -

Vox ha censurat aquest diumenge l'Acord de Bellver, que segella els acords de governabilitat entre el PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i Unides Podem durant la legislatura 2019-2023, i ha assegurat que el pacte entre les tres forces és "un cúmul de despropòsits" que, segons Vox, "agreujarà polítiques partidistes i radicals", segons ha informat el partit en una nota.

"Ens trobem davant un text plagat d'intencions i missatges vetllats que no aconsegueix ocultar la naturalesa sectària i reduccionista del tripartit PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i Unides Podem", resa el comunicat de Vox, partit que ha avançat que realitzarà una oposició "ferma" durant una legislatura que, segons han sostingut, "neix predestinada al fracàs".

La formació liderada per Jorge Campos a Balears s'ha referit a "actituds chavistes" en l'exposat pel Pacte en matèria d'habitatge en el punt 48, per "detectar i captar habitatges buits i llogar-los", unes mesures que Vox considera "arbitràries i contràries al lliure mercat". A més, en mobilitat el partit censura la política de "zero carreteres" anunciada pels partits que negocien un pacte de governabilitat en el Consell.

En la mateixa línia, en matèria turística Vox considera que les polítiques sobre limitacions d'emissions de vaixells o reclamar a l'Estat inversions necessàries són idees "que amb prou feines emmascaren objectius contra el turisme o responsabilitzar al Govern central de la ineptitud del Pacte en tractament d'aigües residuals". Respecte a les mesures mediambientals, Vox assegura que els 'Acords de Bellver' es basen en un discurs "dirigit a col·lectius subvencionats amb diners públics".

Finalment, en matèria cultural Vox considera que el Pacte "seguirà teledirigint la producció cultural amb finalitats pancatalanistes" i titlla de "balafiament" l'anunci d'injectar més pressupost en la Radiotelevisió Pública IB3.