Vox no participarà en la votació de la PNL de MÉS per demanar un referèndum per triar entre monarquia i república

Publicado 17/9/2019 9:50:13 CET

Considera que aquesta iniciativa "pot suposar il·legalitats" i estudia presentar un recurs d'empara

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciat que no participarà aquest dimarts en la votació, que tindrà lloc aquest dimarts al Parlament, de la proposició no de llei (PNL) presentada per MÉS per Mallorca, per debatre la celebració d'un referèndum a Balears i a Espanya, per triar entre el sistema de monarquia parlamentària actual o una república perquè, tal com ha dit, "pot suposar il·legalitats".

Així ho ha anunciat el portaveu de Vox a la Cambra autonòmica, Jorge Campos, després de la celebració d'una junta de portaveus per decidir si es portava a votació o no aquesta proposta.

Campos ha explicat que, a la junta, el PP també s'ha posicionat en contra d'aquesta iniciativa però no així Cs, "cosa que ja no sorprèn".

Després d'això, ha afirmat que estan estudiant la presentació d'un recurs d'empara. "Una cosa és una PNL que demani una reforma constitucional, però aquesta PNL exigeix un referèndum vinculant per canviar la forma de l'Estat, cosa que no està contemplada en la Constitució", ha dit.