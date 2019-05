Vox proposa acabar amb "l'adoctrinament catalanista" a les escoles de Balears

Publicado 13/5/2019 14:00:43 CET

La formació advoca pel model d'escola diferenciada encara que insisteix que això no es tradueix en cap proposta electoral i reitera la lliure elecció de les famílies

PALMA DE MALLORCA, 13 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Vox al Parlament, Jorge Campos, ha presentat aquest dilluns les propostes de la formació en matèria educativa de cara als comicis del 26 de maig i, entre altres qüestions, ha reiterat l'aposta de la formació per un model educatiu que "recuperi" la "llibertat de l'educació" i "acabi" amb "l'adoctrinament catalanista i la ideologia de gènere" als centres.

Així s'ha expressat Campos en una roda de premsa celebrada en l'Estudi General Luliano en la qual el número 5 de Vox al Parlament, Carlos Serra, ha detallat que la formació advoca per un model d'escola diferenciada "dins de les ramificacions" de les ofertes, encara que el partit insisteix que la segregació per sexes als centres educatius no es tradueix en cap proposta electoral ja que la formació defensa la lliure elecció de les famílies.

A més, la formació ha proposat implementar un "pin parental" perquè els centres "informin a les famílies" sobre els continguts i xerrades en horari lectiu que "puguin entrar en conflicte" amb "qüestions de consciència" per motius "polítics, morals o religiosos".

"Les dades actuals de fracàs i d'abandonament escolar són insostenibles, l'actual model educatiu ha fracassat i s'ha de reformar en profunditat", ha sostingut Campos. Així, ha avançat que les propostes de Vox en matèria educativa se centren en assegurar la "llibertat d'elecció de centre, la lliure elecció de llengües, l'avaluació de resultats de les escoles i la possibilitat que les famílies vetin activitats que vagin en contra les seves creences".

APOSTA PER "TOTS ELS MODELS D'EDUCACIÓ"

"Vox Balears advoca per tots els models d'educació, no ens decantem per cap perquè ha d'existir oferta pública, privada i concertada. Dins de les ramificacions de les ofertes, nosaltres advoquem pel model diferenciat, no perquè ens agrada més o menys, simplement perquè és un dret que tenen els pares", ha assenyalat Serra en relació a la segregació per sexes als centres educatius. "L'escola diferenciada no té cap restricció legal perquè els alts tribunals han ratificat la seva legitimitat", ha afegit.

Sobre la proposta del 'pin parental', el número 5 de Vox al Parlament s'ha referit a un exemple i ha citat la xerrada que en 2017 el raper Josep Miquel Arenas, 'Valtònyc', va donar al IES Santa Margalida sobre llibertat d'expressió.

"Els pares han de decidir si aproven els continguts dels centres i si autoritzen o no l'assistència dels seus fills a xerrades que poden entrar en conflicte amb qüestions de consciència personal famílies, motius polítics, morals o religiosos", ha assenyalat.

Precisament als centres educatius, Vox planteja implementar la "transparència de resultats acadèmics" i "eliminar la zonificació escolar" perquè les famílies "no estiguin només subjectes" al criteri de proximitat a l'hora de triar un centre sinó que "hi hagi més, com el criteri de la qualitat".

A més, Serra ha recordat que Vox proposa un "xec escolar" a través del qual l'Administració pagaria a les famílies un import --"la despesa mitjana per alumne", segons Serra- que podrien fer efectiu "a l'escola que vulguin", ja sigui pública, privada o concertada.

"Les famílies que no s'havien plantejat que els seus fills estudiessin en escoles privades ho podrien fer, ja que tindrien llibertat absoluta per escollir centre escolar ja sigui públic, privat o concertat", ha assenyalat Serra.

"ESCOLES D'ALFABETITZACIÓ"

En relació als estudiants estrangers, Vox planteja la creació de "escoles d'alfabetització", una xarxa d'escoles per a joves estrangers perquè "primer aprenguin bé les llengües oficials" per al seu posterior ingrés a la "escola ordinària".

Així mateix, la formació també proposa la creació de guarderies de 0-3 anys com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar a més de tenir en compte com a mèrit a la llista d'interins l'aprovació d'oposicions.

MODEL FINLANDÈS, "UN GRAN MITE"

Preguntat pel model educatiu ideal a Balears, Serra ha assenyalat que seria "aquell que no restringís la llibertat dels pares a l'hora d'escollir el model educatiu, defensem un sistema liberal", ha reiterat Serra, qui ha assegurat que el model educatiu finlandès "és un gran mite" i "ja es fan publicacions sobre el fracàs de l'educació a Finlàndia".

"Advoquem per un model en el qual els alumnes estiguin ben preparats i en igualtat d'oportunitats per estudiar a qualsevol escola, en lloc d'estar constrets a restriccions ideològiques", ha declarat Serra.

"El model actual ha fracassat i estem sofrint la irresponsabilitat dels diferents governs autonòmics i de la nació que incideixen a mantenir el mateix sistema. Cal canviar el model educatiu, que és el del futur país, perquè sinó anem directes al pou", ha resolt Campos.