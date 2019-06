La web de Formentera per aconseguir l'autorització per a vehicles registra des de mitjan abril 3.796 reserves

Publicado 31/5/2019 12:46:38 CET

La web de reserves per aconseguir l'acreditació que permeti entrar i circular per Formentera en vehicle ha registrat des del 15 d'abril 3.796 reserves, segons ha informat el Consell Insular.

El Consell de Formentera està confirmant des d'aquest divendres les reserves realitzades a la web 'formentera.eco' perquè vehicles de particulars aconsegueixin l'acreditació, necessària al juliol i a l'agost.

Entre les demandes, un total de 1.936 han estat formulades per a turismes de visitants, 823 per part de residents a Formentera i 204 de residents a Eivissa.

La setmana vinent, ha explicat el Consell, s'engegarà la passarel·la de pagament perquè els visitants de fora de les Illes abonin la taxa d'1 euro al dia, en cas de turismes, i de 0,50 euros en cas de motocicletes.

El Consell ha recordat que els vehicles de residents a Formentera que estiguin acreditats per aparcar a zona blava quedaran automàticament autoritzats per circular i no hauran de realitzar el tràmit a la web.

Sobre els vehicles de lloguer, també la setmana vinent es començarà a contactar amb empreses de lloguer de vehicles de Formentera per facilitar l'usuari i contrasenya amb la finalitat d'accedir al tràmit que hauran de realitzar a través d'un apartat específic.

El conseller de Mobilitat en funcions, Rafa González, ha afirmat que és la primera temporada en la qual s'implanta la mesura "pionera en tot l'Estat i que el seu objectiu és evitar la saturació de les carreteres".

A més, ha dit, així els turistes podran "trobar el que esperen, una Illa tranquil·la i calmada".