La XXXV Fira del Fang acull el dissabte el seu acte de clausura

Publicado 15/3/2019 18:13:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Marratxí clausurarà a les 20.00 hores del dissabte la XXXV Fira del Fang, que se celebra des del 9 de març fins al diumenge a Sant Marçal i que la seva temàtica d'aquest any és 'La ceràmica i el te'.

Segons ha informat el consistori en un comunicat, assistiran a l'acte l'alcalde, Joan Francesc Canyelles, els tinents d'alcalde, Miquel Cabot i Antoni Mangiova, i el regidor de Fires i Festes, Josep Ramis.

L'acte de clausura comptarà amb diversos reconeixements. En primer lloc, es lliurarà el Premi Benet Mas, que en aquesta ocasió ha estat per Julio León; seguidament, qui recollirà un premi serà Rafel Crespí, com a guanyador del primer concurs FotoFang.

D'igual manera, també hi haurà un reconeixement especial per als tallers escolars, impartits per Toni Vic, i per al treball dels voluntaris d'Amadip Esment.

Per a aquesta edició, la Fira del Fang compta amb 40 stands i ha inclòs, d'altra banda, activitats gastronòmiques al llarg de la seva celebració.

Així, una de les novetats de l'edició d'aquest any ha estat 'Fang Cuina', una iniciativa sorgida per donar a conèixer i promocionar la cuina de Marratxí combinada amb el fang, el producte local més recognoscible i el més autòcton, amb 15 restaurants adherits.