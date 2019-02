Yllanes demana a Armengol que "intervingui davant el Govern central" per resoldre el problema de l'habitatge a Balears

Publicado 4/2/2019 14:39:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Podem al Congrés per Balears, Juan Pedro Yllanes, ha demanat aquest dilluns a la presidenta del Govern, Francina Armengol que "intervingui davant el Govern central" per resoldre el "greu problema" de l'habitatge a Balears.

Així s'ha expressat Yllanes en una roda de premsa en la qual el portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, ha demanat apostar per la compra de sòl públic per crear habitatge de lloguer social i no "donar la sensació en absolut que aquest Govern pugui estar baixant els braços en la lluita contra l'especulació i l'increment de preus". D'altra banda, Yllanes ha dit que no estan "contents amb els 20 milions d'euros que han deixat de venir a Balears" als PGE i ha anunciat esmenes parcials al projecte.