Yllanes reivindica "normatives valentes" de lluita contra el canvi climàtic en l'últim dia de la COP25

Publicado 13/12/2019 17:16:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, ha reivindicat aquest divendres la necessitat de desenvolupar normatives "valentes i concretes" per frenar els efectes del canvi climàtic en la Comunitat en l'últim dia Conferencia pel Clima (COP25), que se celebra des del 2 de desembre a Madrid.

Juntament amb el conseller de Medi ambient i Territori, Miquel Mir, Yllanes ha tancat aquest divendres la representació balear a la COP25 amb una taula organitzada per la seva Conselleria, 'Com les illes turístiques afronten els reptes del canvi climàtic: energia neta, adaptació i innovació'.

Durant la seva intervenció, el vicepresident ha explicat que a les Illes "ja es treballa en aquesta línia" sobre la base de l'Agenda Balear 2030, des del punt de vista social, econòmic i mediambiental, "amb normatives pioneres com la Llei de residus, la Llei de canvi climàtic, la protecció de la posidònia i les estratègies encaminades a potenciar el producte local".

"No podem oblidar que som una destinació turística per a milions de persones de tot el món i la pressió humana a les Illes té conseqüències per al territori, per això hem d'implicar als visitants", ha afegit Yllanes, advocant per "aconseguir unes illes completament lliures d'energies contaminants al 2050".

Mir, per la seva banda, ha afirmat que Balears, "com a territori fràgil i limitat", suporta una "pressió humana acumulada que posa en risc la sostenibilitat dels recursos naturals posant especial èmfasi en les reserves hídriques". "És important començar a parlar de limitacions sense més pal·liatius", ha dit.

D'altra banda, la segona taula de participació balear ha estat organitzada per la Generalitat Valenciana. A més d'Yllanes, també ha participat conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana, Rubèn Martínez, i l'alta comissionada del Govern per a l'Agenda 2030, Cristina Gallach.

Durant la seva intervenció, Yllanes ha destacat la importància de dur a terme accions coordinades dins del propi Govern i entre les diferents Administracions per poder dur a terme "accions a tots el nivells".

Yllanes ha fet una valoració positiva d'aquestes gairebé dues setmanes de la COP25 i ha assegurat que Balears han pogut aportar "de manera extensa la seva experiència cap a la lluita contra el canvi climàtic". "Una acció i unes polítiques que han suscitat interès, no només per part dels mitjans de comunicació locals i nacionals, sinó també per part de mitjans internacionals", ha celebrat.

"Realment hi ha una mentalització per part de la societat civil de quins reptes hem d'afrontar de manera immediata per evitar que el canvi climàtic sigui irreversible. Hi ha un nivell important d'implicació per part de les administracions subnacionals, però tal vegada hauríem de reclamar una mica més, tant en la comunitat internacional com als governs nacionals", ha assegurat el vicepresident.